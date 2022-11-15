''Parayla saadet olur mu'' sorusunun cevabı belli oldu. 7 ülkede yapılan deney ortaya koydu

Yedi ülkede yapılan yeni bir deney sonucunda paranın mutluluğu "satın alabileceği" ortaya çıktı.

IndependentTürkçe’den aktarılan bilgilere göre; Deneye üç düşük gelirli (Brezilya, Endonezya, Kenya) ve dört yüksek gelirli (Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık, ABD) ülkeden toplam 300 kişi katıldı.

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada 200 katılımcıdan her birine tek seferliğine 10 bin dolar gönderildi ve bu parayı üç ay içinde diledikleri gibi harcayabilecekleri söylendi.

NBC News'ün haberine göre; bazı katılımcılar, parayı banka hesaplarında görene kadar deneyin gerçek olduğuna inanmadı.

Kalan 100 kişiye ise kontrol grubunda oldukları için hiç para verilmediği ifade edildi.

Tüm katılımcılar her ay araştırmacıların hazırladığı anketleri doldurdu. Bu anketlerdeki sorular katılımcıların ne kadar mutlu hissettiğini ölçmek amacıyla oluşturulmuştu.

Katılımcılardan ne kadar mutlu hissettiklerini 1'den 7'ye kadar, ne kadar üzgün hissettiklerini ise 1'den 5'e kadar derecelendirmeleri istendi.

Üç ayın sonunda 10 bin doları alan katılımcıların, hiç para almayanlardan daha mutlu hissettiği ortaya çıktı.

Deney tamamlandıktan üç ay sonra katılımcılar yeniden benzer anketleri doldurmak üzere çağırıldı. Bunun sonucunda 6 ay önce 10 bin dolar verilen katılımcıların olumlu hislerinin devam ettiği ve halen diğerlerinden daha mutlu oldukları görüldü.

Öte yandan ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklar, deneyin katılımcıları üzerinde de belirgindi. Zira yıllık hane geliri 123 bin doların üzerindeki kişilerin hisleri, para alan diğer katılımcılara kıyasla daha az değişmişti.

PNAS'ta yayımlanan makalede "İnsanların yüzde 99'unun yıllık hane geliri bu miktardan az" ifadelerine yer verildi:

Bunu göz önüne alırsak, nakit transferlerinin dünya nüfusunun büyük kısmında fayda sağlayabileceği görülür.

Araştırmanın ortak yazarı ve psikoloji profesörü Elizabeth Dunn da konuyla ilgili şunları söyledi: Verilen paranın 2 milyon dolar olmasına gerek yok. Çok daha küçük bir miktar bile bir fark yaratabilir.