3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası başlıyor. Tayfun Taşdemir favori

Yarın Ankara'da başlayacak olan 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'na 128 sporcu kayıt yaptırırken turnuvanın favorisi milli bilardocu Tayfun Taşdemir.

KAYNAK: AA
3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası başlıyor. Tayfun Taşdemir favori

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenecek organizasyonun 23 Eylül'e kadar süreceğini söyledi.

Şampiyonanın erkekler, kadınlar, gençler ve artistik bilardo olmak üzere 4 kategoride yapılacağını aktaran Ercan, organizasyonda yerli yabancı 128 sporcunun kayıt yaptırdığını belirtti.

Türk sporcuların tüm branşlarda altın almayı hedeflediğini belirten Ercan, şunları kaydetti:

"Yarınki bilardo şampiyonası için çok heyecanlıyız. Erkeklerde ülkemizi Tayfun Taşdemir, Berkay Karakurt, Tolgahan Kiraz ve Ömer Karakurt, kadınlarda ise Gülşen Degener, Güzin Müjde Karkakaşlı temsil edecek. Gençler kategorisinde de Burak Haşhaş, Denizcan Akkoca, Abdullah Kaya, Alptekin Can Özkan ile Hakan Görgüç yarışacak. Yine artistik bilardoda Barış Cin, Mehmet Sezer, Serdar Gümüş, Hacı Arap Yaman ve Tuncay Gülay bizi temsil edecek. Tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum."

2022 Semih Saygıner ile 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası Şampiyonu olan milli bilardocu Tayfun Taşdemir turnuvanın favorisi konumunda.

(AA)

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