İstanbul'da 3 çocuk ve baba tavana asılı halde bulunmuştu. Fotoğraflar ortaya çıktı

İHA'da yer alan habere göre olay, Sancaktepe’de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan kazan dairesinde yaşandı.



İddiaya göre sitenin sakinleri, sitede görevli olan Mehmet Altun isimli şahıstan haber alamaması üzerine Mehmet Altun’un meslektaşı olan birini aradı. Mehmet Altun’un meslektaşı olan teknisyen, polis ile beraber binada bulunan kazan dairesine geldi.







Çilingir yardımıyla kazan dairesinin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, Mahir A. ile çocukları Berat A. (11), Büşra A. (10) ve Yusuf Efe A. (4) asılı halde cesedi ile karşılaştı.





ÖNCE ÇOCUKLARIYLA YEMEK YEDİ

Mehmet Altun’un eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarıyla önce yemek yediği, sonra da binada bulunan kazan dairesinde çocuklarını ve kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi.







Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





"NORMALDE BURADA OTURMUYOR"

Olay ile ilgili konuşan Bülent Çiftçi, “Çocuklar 8-10 yaşlarında. Onu tanıyorum, hepimize yardımcı oluyordu. Temizlik ve teknik elemanıydı burada çalışıyordu. Çocukları ile restoran bölümünde yemek yemiş. Sonra en üst kata kazan dairesine çıkmış. Orada kendini ve çocuklarını asmış. Olay kazan dairesinde olmuş. Çocukları dışarıdan getirmiş. Normalde burada oturmuyor.” dedi.







EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Öte yandan DHA'da yer alan bilgiye göre, polisin yaptığı incelemede, Mahir A.'nın eşi Hülya A.'yı Sultanbeyli'de darbettiği belirlendi. Bunun üzerine Hülya A.'nın eşinden şikayetçi olduğu kaydedildi.





KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Sancaktepe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde bulunan bir sitede işçi olarak çalışan, ailevi ve psikolojik sorunlar yaşayan M.A'nın 3 çocuğunu öldürdüğü ve kendisinin de aynı yöntemle intihar ettiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Meydana gelen bu elim olayda hayatını kaybeden masum çocuklarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."