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Emekli astsubay katliamı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesine giderek orada yaşayan bir oğlunu öldürdü, diğerini de yaraladı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 14:44
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Eskişehir'de emekli astsubay karısını ve oğlunu öldürdü

Emekli astsubay katliamı
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İHA'nın haberine göre, İnönü ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan emekli astsubay Mehmet Aslan (87), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan’ı öldürdü. Ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan’ın evlerine gitti.
 
Mehmet Aslan, iki çocuğunu da silahla yaraladı. Yaralanan Erol Aslan hayatını kaybederken, Osman Aslan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
 
Olay sonrasında polis karakoluna giden aslan kendi teslim oldu. Şüpheli Aslan’ın teslim olması ardından İnönü ve Bozüyük ilçesinde bulunan olay yerlerinde inceleme başlatıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

 
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Dūşūn bu milletin yakasından maçkalı
28.01.2023 14:56
Dūn 3 çocuk ve babaları toplu intihar, bir polis eşin katledip intihar, bugūn bir asker eş, oğlu toplu katliam. Mūzelik rūstem hala yakamızdan dūşmeyecekmisin.  
 
Bu bunakta silah ne arıyor
28.01.2023 14:54
Günümüzde insanlarda her alanda yeterlilik akli meleke testi yapılırken 90 lara yakın insanlarda neden silah ruhsati verilir  
 
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