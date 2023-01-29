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İstanbul'da hava kirliliği arttı. İşte ilçelere göre hava kirlilik yüzdeleri

İstanbul'da hava kirliliğinin, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 12:15
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İstanbul'da hava kirliliği arttı

İstanbul'da hava kirliliği arttı. İşte ilçelere göre hava kirlilik yüzdeleri
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından alınan verilere göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2022'de 41,5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı.

İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97,6 µg/m3 ile Göztepe oldu. Burayı sırasıyla 95,4 ile Sultangazi 3, 63,6 ile Sultangazi 2, 59,3 ile Esenyurt istasyonları takip etti.

Hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 13,1 ile Kandilli 1 olurken, partikül madde hava kirliliği Büyükada istasyonunda 15,8, Sarıyer istasyonunda 24,4, Şile istasyonunda 25,1 olarak belirlendi.

İstanbul'da hava kirlilik oranı, 2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı.

Geçen yıl, 2021'e oranla hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar arasında ilk sırada yüzde 99,9 değişimle Kumköy yer aldı. Kumköy'ü sırasıyla yüzde 57,5 ile Göztepe, yüzde 49,1 ile Çatladıkapı, yüzde 36,5 ile Selimiye, yüzde 36,4 ile Sancaktepe istasyonları takip etti.

Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon yüzde 40 değişimle Kandilli 1 oldu. Kandilli'yi yüzde 19,7 ile Başakşehir, yüzde 14,5 ile Sarıyer, yüzde 13,5 ile Bağcılar, yüzde 12 ile Yenibosna istasyonları izledi.

İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği (PM10) ortalaması şu şekilde oldu:

(Kaynak: AA)

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Teist
29.01.2023 12:29
Can verinceye dek bu çorak yerde Dertten başka ne geçer ki eline? Ne mutlu çabuk gidene dünyadan Hele bu dünyaya hiç gelmeyene! Ömer Hayyam Yaşasın anti-nathalizm  
 
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