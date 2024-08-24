3 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen şehrinde 650. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen “Çeşitlilik Festivali”nde dün akşam yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturmanın her yönüyle devam ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Markus Caspers, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Fleiss, saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadının öldüğünü, 4’ü ağır 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Alman polisi, saldırı ile bağlantısı olduğu şüphesiyle 15 yaşında bir kişiyi gözaltına aldı. Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi.