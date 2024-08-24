WhatsApp'ta kullanıcı adınızı seçtiniz mi? Yeni özellik duyuruldu

Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp'ta kullanıcı adınızı seçtiniz mi? Yeni özellik duyuruldu

WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini artırmak ve telefon numaralarını paylaşmadan iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla yeni bir özellik geliştiriyor.

Tıpkı Telegram'da olduğu gibi, kullanıcılar artık WhatsApp'ta da kullanıcı adı belirleyebilecekler. Bu yenilik, kullanıcıların telefon numaralarını herkese vermek zorunda kalmamaları için önemli bir adım olacak.

WhatsApp'ın yeni kullanıcı adı özelliği, ek güvenlik önlemleriyle birlikte geliyor. Kullanıcılar, kullanıcı adlarını dört haneli bir PIN ile koruma altına alabilecekler.

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NUMARA VERMEYE GEREK KALMAYACAK

Bu sayede, PIN'inizi bilmeyen kişilerin size WhatsApp üzerinden mesaj göndermesi mümkün olmayacak. Bu özellik, istenmeyen etkileşimleri sınırlandırarak kullanıcıların platformda daha güvenli bir şekilde dolaşmalarını hedefliyor.

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GÜVENLİ ŞEKİLDE MESAJLAŞILABİLECEK

Yeni özellik, WhatsApp'ın beta sürümünde test edilmeye başlandı. Kullanıcı adı ayarlarken, üç farklı gizlilik seçeneği sunulacak: kullanıcı adı, telefon numarası ve dört haneli PIN. Kullanıcılar, bu seçeneklerden birini kullanarak iletişim kurmak istedikleri kişilerle güvenli bir şekilde mesajlaşabilecekler.

Bu özellik ilk olarak Android cihazlar için WhatsApp'ın 2.24.18.2 beta sürümünde keşfedildi ve yakın gelecekte tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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