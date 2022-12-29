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3 saat için otopark ücreti isteyen AVM'ler yandı

Vatandaştan yasaya aykırı olarak otopark ücreti alan AVM’ler mercek altına alındı. AVM’lere ciro üzerinden ceza gelebileceği belirtiliyor. Tüketici dernekleri de ödeme yapanlara ‘Şikâyet edin” çağrısı yapıyor

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 11:47
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3 saat için otopark ücreti isteyen AVM'ler mercek altına alındı

3 saat için otopark ücreti isteyen AVM'ler yandı
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Alışveriş Merkezleri otoparkları incelemeye alındı. 0-3 saat arasında otopark ücretleri almaması gereken AVM'leri UKOME kararlarını hice sayıp, para aldıkları iddiası üzerine harekete geçildi. Hem İçişleri Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı UKOME kararlarını hiçe sayan AVM'leri mercek altına aldı. 

Hedefteki alışveriş merkezleri İstanbul'daki Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de...Otopark ücretleri alınıyor iddiasıyla açılan davalardan birini Bölge idare mahkemesi incelemiş ücret alınması yönünde karar verilince dava Danıştay'a taşındı. Danıştay 8'nci dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu ve "ücret alınmaması"yönünde karar verince AVM'ler takip altına alındı. İçişleri ve Ticaret Bakanlığı vatandaşların şikayetlerini değerlendirdi ve incelemeye aldı.

Karar üzerine harekete geçin bir kuruluş da Tüketici Dernekleri...Otoparkları gelir kapısı haline getiren  AVM'lerle ilgili tüketicileri uyararak, "Şikâyet edin, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurun" çağrısı yapıldı. Bir iddia da ücret alan AVM'lere cirosu oranında ceza uygulanabileceği yönünde. 



AVM'LER OTOPARK KONUSUNU DİKKATE ALACAK MI?

Konunun uzmanları kanunsuz uygulama devam ederse kapatma cezası gelebileceği yönünde görüş bildiriyor. Tüketici Derneklerinin yetkilileri ise tüketicilerin 0-3 saat arasında otopark ücreti alamayacaklarını bilmediklerini belirtiyor. Dernek yetkililerine göre herkesin UKOME kararlarına uymak zorunda. Otopark ücreti alanların İBB ve Cİmer'e şikayette bulunabileceği bunun yanında da otopark ücretlerini geri almak için Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurabilecekleri belirtiliyor. 

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KURAL TANIMAZ DURUMA GETİRILMİŞ KIM KAFASI NE ESERSE ONU YAPAR HALDE ?
29.12.2022 11:59
KİMİMİN CANI NE İSTERSE ONU YAPAR HALE GELDİ ÜLKE KIM NERE İSTERSE MESKEN TUTMUŞ  
 
0606
29.12.2022 11:56
Millet uyan artık 3 saate kadar otopark ücreti kanunen geçersiz. Ankara batıkent te bu olay gimsada başarıyla uygulanıyor teşekkürler gimsa.  
 
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