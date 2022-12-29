3 saat için otopark ücreti isteyen AVM'ler yandı

Alışveriş Merkezleri otoparkları incelemeye alındı. 0-3 saat arasında otopark ücretleri almaması gereken AVM'leri UKOME kararlarını hice sayıp, para aldıkları iddiası üzerine harekete geçildi. Hem İçişleri Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı UKOME kararlarını hiçe sayan AVM'leri mercek altına aldı.

Hedefteki alışveriş merkezleri İstanbul'daki Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de...Otopark ücretleri alınıyor iddiasıyla açılan davalardan birini Bölge idare mahkemesi incelemiş ücret alınması yönünde karar verilince dava Danıştay'a taşındı. Danıştay 8'nci dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu ve "ücret alınmaması"yönünde karar verince AVM'ler takip altına alındı. İçişleri ve Ticaret Bakanlığı vatandaşların şikayetlerini değerlendirdi ve incelemeye aldı.

Karar üzerine harekete geçin bir kuruluş da Tüketici Dernekleri...Otoparkları gelir kapısı haline getiren AVM'lerle ilgili tüketicileri uyararak, "Şikâyet edin, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurun" çağrısı yapıldı. Bir iddia da ücret alan AVM'lere cirosu oranında ceza uygulanabileceği yönünde.





AVM'LER OTOPARK KONUSUNU DİKKATE ALACAK MI?

Konunun uzmanları kanunsuz uygulama devam ederse kapatma cezası gelebileceği yönünde görüş bildiriyor. Tüketici Derneklerinin yetkilileri ise tüketicilerin 0-3 saat arasında otopark ücreti alamayacaklarını bilmediklerini belirtiyor. Dernek yetkililerine göre herkesin UKOME kararlarına uymak zorunda. Otopark ücreti alanların İBB ve Cİmer'e şikayette bulunabileceği bunun yanında da otopark ücretlerini geri almak için Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurabilecekleri belirtiliyor.