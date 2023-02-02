İstanbul'daki AVM'de acil durum çağrısı. 'Binayı boşaltın'

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir AVM'de acil durum çağrısı yapıldı. Panik anları kameralara yansıdı.
Eyüpsultan'daki Axis alışveriş merkezinde bütün çalışan ve misafirler için acil durum boşaltma çağrısı yapıldı.
Binayı hemen boşaltma çağrısı yapılırken, panik anları kameralara yansıdı.
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