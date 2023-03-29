29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

3 stajyeri istismar eden doktor tutuklandı

Balıkesir'de, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj gören 17 yaşındaki 3 lise öğrencisine, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 40 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı öğretim üyesi T.A. isimli erkek tutuklandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 08:18
Takip Et

3 stajyeri istismar eden doktor tutuklandı

3 stajyeri istismar eden doktor tutuklandı
+
Aa
-

Olay Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıfta okuyan 3 kız öğrenci, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapmaya başladı. Staj gören öğrencilerden biri, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A.’ya muayene oldu.

Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu. Aynı hastanede staj gören 2 öğrenci de aynı doktor tarafından istismara uğradıklarını iddia etti.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı (PDR) tarafından dinlenen öğrencilerin iddiaları üzerine, durum Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi.

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
1
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
2
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
3
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
4
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
5
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
6
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sabah işe geldiğinde üniversiteye alınmayan rektör her şeyi açıkladı. Yüksek İhtisas Üniversitesi’ndeki işten çıkarmaların ardındaki AKP’li isimleri açıkladı
7
﻿Sabah işe geldiğinde üniversiteye alınmayan rektör her şeyi açıkladı. Yüksek İhtisas Üniversitesi’ndeki işten çıkarmaların ardındaki AKP’li isimleri açıkladı
﻿Sabah işe geldiğinde üniversiteye alınmayan rektör her şeyi açıkladı. Yüksek İhtisas Üniversitesi’ndeki işten çıkarmaların ardındaki AKP’li isimleri açıkladı
﻿ABD Başkanı Joe Biden: Kriz bitmedi devam ediyor
﻿ABD Başkanı Joe Biden: Kriz bitmedi devam ediyor
﻿ABD Başkanı Joe Biden: Kriz bitmedi devam ediyor
﻿Biden İsrail iddialarını reddetti
﻿Biden İsrail iddialarını reddetti
﻿Biden İsrail iddialarını reddetti
﻿Rüyada ailesini görmek ne anlama geliyor? Rüyada aile görmek ne demek?
﻿Rüyada ailesini görmek ne anlama geliyor? Rüyada aile görmek ne demek?
﻿Rüyada ailesini görmek ne anlama geliyor? Rüyada aile görmek ne demek?
﻿3 stajyeri istismar eden doktor tutuklandı
﻿3 stajyeri istismar eden doktor tutuklandı
﻿3 stajyeri istismar eden doktor tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.