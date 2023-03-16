AKP'ye yakın muhtar için kan donduran iddia. Silah zoruyla erkek çocuğa cinsel istismar skandalı

Bağcılar ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi Muhtarı İ.A (39), lise öğrencisi 16 yaşındaki bir erkek çocuğuna 'yardım' adı altında para vererek istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı. Çocuğun, annesine anlattıkları kan dondurdu.

KRT WEB'den İlknur Karadeniz'in haberine göre, İstanbul Bağcılar Yavuzselim Mahallesi'nde muhtarlık yapan 39 yaşındaki İ.A, 16 yaşındaki lise öğrencisi O.K.'yı cinsel istismara maruz bıraktığı iddiasıyla tutuklandı. İfade tutanaklarında yer alan bilgiye göre, şüpheli muhtarlık binasına çağırdığı O.K.'yı kamera görmeyen bir alana götürerek istismar etti.

PARA TEKLİFİ

Muhtar İ.A. tarafından silahla tehdit edilen çocuk, yaşadıklarını ailesine anlattı. Anne, çocuğunun anlattıkları karşısında dehşete kapıldı. O.K., annesine, muhtar İ.A.'nın, kendisine önce 800 lira verdiğini ve kamera olmayan bölüme çağırdığını söyledi.

O.K.'nın anlattıkları kan dondurdu. O.K. muhtar İ.A.'nın kendisinden soyunmasını istediğini, kendisinin de silahı gördüğü için korktuğundan söylenenleri yaptığını anlattı. Muhtar İ.A.'nın kendisine yaklaşarak önce boynundan sonra da dudağından öptüğünü ve daha sonra tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.

KOMPLO KURULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Aile ise karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan muhtar İ.A. ifadesinde kendisine seçimler öncesi komplo kurulduğunu iddia etti.

Lise öğrencisi O.K.'nın, yaşanan olay sırasında üzerinde olan giysilerine DNA incelemesi için el konuldu.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Muhtar İ.A. çıkarıldığı Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı zamanda Bağcılar Samsunlular Platformu Başkanı olan şüphelinin babasının da kendisinden önce mahalle muhtarı olduğu ve Cami Derneği Başkanlığı yaptığı öğrenildi.

AKPLİLERLE BOY BOY FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Muhtar İ.A.'nın sosyal medya hesabından sürekli olarak iktidar lehine paylaşımlar yapması dikkat çekti. İ.A.'nın AKP'li bakan ve yöneticilerle birlikte fotoğrafları olduğu da görüldü.