16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP'ye yakın muhtar için kan donduran iddia. Silah zoruyla erkek çocuğa cinsel istismar skandalı

AKP'ye yakın muhtar için kan donduran iddia. Silah zoruyla erkek çocuğa cinsel istismar skandalı

Bağcılar'da bir muhtar, muhtarlık binasında 16 yaşındaki lise öğrencisine silah zoruyla cinsel saldırıda bulundu. Tutuklanan muhtarın Süleyman Soylu da dahil çok sayıda AKP'li isimle fotoğrafları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 18:50
Takip Et

AKP'ye yakın muhtardan erkek çocuğa cinsel istismar skandalı

AKP'ye yakın muhtar için kan donduran iddia. Silah zoruyla erkek çocuğa cinsel istismar skandalı
+
Aa
-

Bağcılar ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi Muhtarı İ.A (39), lise öğrencisi 16 yaşındaki bir erkek çocuğuna 'yardım' adı altında para vererek istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı. Çocuğun, annesine anlattıkları kan dondurdu.

KRT WEB'den İlknur Karadeniz'in haberine göre, İstanbul Bağcılar Yavuzselim Mahallesi'nde muhtarlık yapan 39 yaşındaki İ.A, 16 yaşındaki lise öğrencisi O.K.'yı cinsel istismara maruz bıraktığı iddiasıyla tutuklandı. İfade tutanaklarında yer alan bilgiye göre, şüpheli muhtarlık binasına çağırdığı O.K.'yı kamera görmeyen bir alana götürerek istismar etti.

PARA TEKLİFİ

Muhtar İ.A. tarafından silahla tehdit edilen çocuk, yaşadıklarını ailesine anlattı. Anne, çocuğunun anlattıkları karşısında dehşete kapıldı. O.K., annesine, muhtar İ.A.'nın, kendisine önce 800 lira verdiğini ve kamera olmayan bölüme çağırdığını söyledi.

O.K.'nın anlattıkları kan dondurdu. O.K. muhtar İ.A.'nın kendisinden soyunmasını istediğini, kendisinin de silahı gördüğü için korktuğundan söylenenleri yaptığını anlattı. Muhtar İ.A.'nın kendisine yaklaşarak önce boynundan sonra da dudağından öptüğünü ve daha sonra tecavüz etmeye çalıştığını söyledi. 

KOMPLO KURULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Aile ise karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan muhtar İ.A. ifadesinde kendisine seçimler öncesi komplo kurulduğunu iddia etti.

Lise öğrencisi O.K.'nın, yaşanan olay sırasında üzerinde olan giysilerine DNA incelemesi için el konuldu. 

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Muhtar İ.A. çıkarıldığı Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı zamanda Bağcılar Samsunlular Platformu Başkanı olan şüphelinin babasının da kendisinden önce mahalle muhtarı olduğu ve Cami Derneği Başkanlığı yaptığı öğrenildi.

AKPLİLERLE BOY BOY FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Muhtar İ.A.'nın sosyal medya hesabından sürekli olarak iktidar lehine paylaşımlar yapması dikkat çekti. İ.A.'nın AKP'li bakan ve yöneticilerle birlikte fotoğrafları olduğu da görüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Selçuk Çebi istifa etti
3
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
4
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
6
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
7
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.