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Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "Futbolda Şike Davası"nda eski başkan Aziz Yıldırım ile yöneticiler hakkında verilen beraat kararlarını onamasının ardından atılan adımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 14:02
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3 Temmuz sözde şike davasıyla ilgili olarak Fenerbahçe basın toplantısı düzenledi

Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
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Ülker Stadı'nda düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ve kulübün avukatlarından ErdenGürden katıldı.

Fethi Pekin, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin söz konusu dönemde uğradığı zararların tazminine ilişkin şunları aktardı:

"Uğradığımız zararların tazmini için çalışmalarımızı 4 yıldır devam ettiriyoruz ve belli dönemeçlerde, zamanlarda hukuki mücadelemizi devreye sokuyoruz. Bunlardan ilki geçen sene ağustos ayında Türkiye Futbol Federasyonuna açtığımız tazminat davası. Bu dava federasyonun Fenerbahçe'yi 2011-2012'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne göndermemesi neticesinde doğan zararları için açılmış bir dava. Bu davamızın ilk duruşması 9 mart 2022'deydi. İçişleri Bakanlığına açtığımız tazminat davası ise tam yargı davası. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne men kararından doğan zararların tazmini. Başından beri biz devletimize dava açmak yerine helalleşmek tabirini kullandık. Bu beyanda da İçişleri Bakanlığına bir sulh başvuru dilekçesiyle başlattık ancak cevap alamadığımız için davayı ikame ettik. Zamanlamayı soranlar var. Hukukumuzda hak düşürücü süreler var. Bu yüzden dava bu dönemde açıldı."

Fenerbahçe'nin kamu yararına kurulu bir spor kulübü derneği olduğunu vurgulayan Pekin, "Bizim yönetim kurulu olarak helalleşmek önceliğimiz ama bir de kanunun getirdiği birtakım sorumluluklarımız var. Yeni yasayla bunlar perçinlendi. Bu iki dava ve muhtemel atılacak adımlarla ilgili çalışmalar devam etmekte. Fenerbahçe'nin haklarını savunmaya her daim sonuna kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu süreçte UEFA'nın federasyona mektup yazdığını ve Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden men etmesi talebinde bulunduğunu hatırlatan Pekin, şöyle devam etti:

"Aksi taktirde hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun ağır yaptırımlarla karşılaşabileceğini ifade ediyorlar. Buna cevabı da 24 ya da 48 saat içinde istiyorlar. Federasyon, kulübümüze 'siz çekin takımı' diye telkinde bulunuyor ama tabii kulübümüz yapmıyor. UEFA'nın sıfır tolerans kuralı var. Ülke tarafından verilmiş men kararı olduğu için kendileri de rahat rahat bu kararı alıyor. Bunun üzerine UEFA'ya Fenerbahçe 45 milyon avro tazminat davası açıyor. Sonrasında 8. ayında davayı geri çekiyor. Neden bu davayı geri çekiyor ? Ülke menfaatlerini gözeterek geri çekiyor. Nedir bu ülke menfaati? Türkiye'nin herhangi bir şekilde sportif müsabakalardan ceza görmemesi. Sportif müsabakalara ev sahipliği yapmasının engellenmesi gibi yaptırımlar bize söyleniyor. Fenerbahçe'de ülkemizin menfaatlerini gözeterek davayı geri çekiyor."

Fenerbahçe'nin maddi zararlarının bilirkişi tarafından hesaplanacağını aktaran Pekin, Beşiktaş ile oynanma talebinde bulundukları Süper Kupa finali ile 1959 öncesi şampiyonlukların tesciline ilişkin isteklerine TFF'nin herhangi bir yanıt vermediğini de sözlerine ekledi.

"Bu iş bence yargılama sonucu bitmeyecek, masada bitecek"

Erden Gürden, TFF'ye açtıkları tazminat davasının devam ettiğini ve 22 Eylül tarihindeki duruşmayı heyecanla beklediklerini ifade etti.

Resmi olarak helalleşme noktasına geldiklerini anlatan Gürden, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin maddi ve manevi zararlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunduk. Maddi-manevi davadır, itibarın geri verilmesi talebi vardır. Aklandık ama tüzel kişilik anlamında Fenerbahçe'nin uğradığı zararlar tazmin edilmedi. İdari mahkemesinden istediğimizi alamazsak bunda sınırlı tutmayacağız ki bizim istediğimiz sulh ile bunun tamamlanması, helalleşme olması. Saldırı Fenerbahçe'ye yönelik başlatılmış. Türk futbollunu ele geçirmek için Fenerbahçe'ye saldırıyorsunuz. Doğan zararlar inanılmaz. Rakamları mümkün olduğu kadar somutlaştırmaya çalışıyoruz. Bu uzun bir süreç. Bu iş bence yargılama sonucu bitmeyecek, masada bitecek."

Fenerbahçe gibi bir camiaya yapılanların karşılıksız bırakılamayacağına inandığını kaydeden Gürden, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yargı bizde biraz yavaş. O yüzden bir tarih veremiyorum ama temennim bir an önce sona ermesi. Devletimizin bu çabaları karşılıksız koymayacağını, Fenerbahçe camiasını bu üzüntü içinde bırakmayacağımızı biliyoruz. O dönemde maddi zararların karşılığı yok. Devletimizle karşılıklı oturup nasıl rakamda anlaşırız bilmiyoruz. Buna sebep olan terör örgütü, o yüzden ilk başvuracağımız yer devletimiz oldu."

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