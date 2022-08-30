﻿30 Ağustos destanı kutlu olsun Türkiye'm

Türk Kurtuluş Savaşı, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için 1919-1922 yılları arasında gerçekleştirilen çok cepheli siyasi ve askerî destandır.

Yunan ordusu, Megali İdea düşüncesiyle eski Yunan topraklarını birleştirmek ve ayrıca İtalyanların bölgeyi işgal etmesini önlemek amacıyla 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıktı.

Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan hoşnut olmayan ve ülkeyi kurtarmanın yollarını arayan Mustafa Kemal Paşa IX. Ordu Müfettişi sıfatıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı ve yurt çapında topyekûn bir direniş gerçekleştirmek için işe girişti.

Bu tarihte Çanakkale ve İstanbul Boğazları ve Trakya İtilaf devletleri olan İngiltere, Fransa ve Rusya'nın;

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'deki Mersin, Adana, Maraş, Antep ve Urfa Fransızların;

Antalya ve Muğla İtalyanların işgali altındaydı.

Ermeniler bir yandan Doğu Anadolu'yu işgal ederken bir yandan da güneydoğudaki Fransız birlikleriyle iş birliği yapmaktaydı.

Eskişehir, Kütahya, Amasya gibi kentlerde İngiliz askerleri bulunmaktaydı. İngiliz kabinesi ise, Lord Curzon'un önerisi üzerine, 19 Mayıs 1919'da Anadolu ve Boğazlar boyunca bölge üzerinde ABD mandası teklif edilmesine karar verdi.

ABD'nin bu öneriyi değerlendirme süreci sebebiyle barış müzakereleri Şubat 1920'ye kadar ertelendi.

Bu dönemde Mustafa Kemal kongreler düzenleyerek halkı kurtuluş savaşına manen hazırlamakla ve askerî direnişi örgütlemekle uğraştı.

30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi gerçekleştirilerek Yunan birlikleri mağlup edildi.

Kaçan Yunan birlikleri takip edildi ve Türk ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdi.

18 Eylül itibarıyla Yunanlar Anadolu'dan tamamıyla silinmişti. Türk ordusu Boğazlar ve İstanbul bölgesine yönelince Çanakkale krizi denilen süreçte İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan çekilmeye başladılar.

Bunun üzerine Trakya'daki Yunan birlikleri de bölgeden çekildi.

11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen biten savaş, 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Antlaşması ile Doğu Cephesi'yle sınırlı olmak üzere, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile ise topyekûn sona ermiştir.

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Değerli okurlarım,

Avukat İrem Melis Akgün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "mülakat" rezaletini çok net şekilde ortaya koydu. İşte açıklaması:

"Yapılan mülakatta aday adaylarına tanınan 1 ila 2 dakika arası süre, mülakat değerlendirme kriterleri olan; adayların muhakeme gücünün, bir konuyu kavrayıp özetleme yeteneğinin, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin, anlaşılması için takdir edersiniz ki kesinlikle yeterli değildir.

Bu durum bile mülakatların ne kadar objektiflikten uzak olduğunu, idarenin tamamen keyfiliğine ve takdirine bırakıldığını, hatta yaşayanlar iyi bilecektir ki;

BAŞARININ DEĞİL "REFERANS"LARIN YARIŞTIĞI BU SÜREÇTE mülakatın tamamen göstermelik bir hâl aldığını acı bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Bu mülakat sistemi; bugün mesleğini layıkıyla yapamayan, bağlı olmaları gereken ilkeler ADALET ve HUKUKA UYGUNLUK ilkeleri olması gerekmesine rağmen bunu yerine getirmeyip farklı motivasyon ve hırslara sahip olan, mesleğe alınırken bile denetimsiz ve kötücül sistem tarafından rekabeti bozucu davranışlara yönlendirilen ve tüm bunları yaparken de eğilip bükülebilen; bundan dolayı da bağımsız olma niteliğini kaybeden, gölgesinden bile korkar hale gelen Hâkim ve Savcıları seçer hale gelmiştir.

Tüm bu sebeplerle kamuya alımlarda yapılan ve nice insanın hakkının yenilmesine sebep olan MÜLAKATLAR KALDIRILMALI ve liyakati tespite ilişkin daha adil bir sistem oluşturulmalıdır.

Kritik meslekler için mülakat yapılmaya devam edilecek ise de Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 27/04/2020 karar tarihli ve 2020/6587-S.20.10469 sayılı Adalet Bakanlığı'nın hiçbir haklı gerekçe olmaksızın uymaktan imtina ettiği kararı kapsamında yapılması gerekmektedir.

Bu haksızlık ve kötülük düzenini değiştirebilmemiz, layık olanın hakkını alabildiği güzel ve adil günleri görebilmemiz maksadıyla desteklerinizi bekliyorum."

Değerli okurlarım;

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in, Temel Karamollaoğlu'nun, Gültekin Uysal'ın, Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın yani 6'lı birlikteliğin sözü var.

-Mülakat kaldırılacak

Canım Türkiye'm, Büyük Türk Milletim;

-30 Ağustos destanı ve Zafer Bayramı kutlu olsun