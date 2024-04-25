Özal’ın arşivi nerede?

1993 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal’a sunulan “gizli” ibareli PKK ile mücadele raporunun eski kitap alıp satan bir sahafta ortaya çıkması Türkiye’nin gündemine oturdu.

Merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın İstanbul Balmumcu’da olan 4 katlı evi oğulları Ahmet ve Efe tarafından televizyon yayınlarının merkezi olarak kullanılıyordu.

Bu evin satışı sonrası merhum Özal döneminde kalan eski tarihli gazete ve gazete kupürlerinin kâğıt hurdacısına satıldığı ve onun da bu gizli belgeyi sahafa sattığı iddiası var.

Bu konuyu hemen araştırdım.

Ahmet Özal dedi ki;

-Devletin bir belgesi ya da merhum Özal’ın arşiv belgeleri hiç satılır mı? Akıl almaz bir iddia.

Vefatından sonra kalan, eski gazete kupürleri ve her türlü belge, kitap, ses ve görüntü kaydı kasetleri danışmanım olarak ailemizin temsilcisi Musa Çelik’in nezaret ve gözetiminde resmî tutanaklarla Devlet Arşivleri Başkanlığı, cumhurbaşkanlığı arşiv dairesi başkanlığı yetkililerine paketlenip mühürlenerek tutanak ile teslim edildi.

Yurt dışına gidiyorum. Dönüşte Cumhuriyet Savcılığına bu belgenin nasıl sahafa ulaştığının araştırılması için suç duyurusunda bulunacağız.

Efe Özal dedi ki;

-Balmumcu’daki evden sadece kendi şirketime ait yazışmaları imha ettim. 4 yıl boş kalan ve 3-4 kez hırsız giren binadan bazı eşyalar hatta babamın resmi çalındı. Polis kayıtlarında da vardır. Hırsızların söz konusu raporu çalıp çalmadıklarını bilemem.

Sarıyer’deki evde olan tüm arşiv ise Musa Çelik’e verilen yetki ile devlet arşivine teslim edilmişti.

Babamdan kalan bu evdeki tüm belge ve kasetler de müze müdürü aracılığı ile Anıt Mezar Müzesi’ne tutanakla gönderildi.

Kâğıt hurdacısına satılan gazete kupürü ve gazete arşivi asla olmadı.

Ahmet ve Efe Özal’ın tanık gösterdikleri Musa Çelik’i davet ettim.

Çelik dedi ki;

-2020 yılında Devlet Arşivleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Dairesi Başkanlığı yetkilileri aile ile görüştüler ve merhum 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın arşivi 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren 60 dev sandığa konuldu.

Tek tek tutanak altına alınan tüm materyaller ve arşiv sandıkları mühürlenerek gelen yetkililere teslim edildi ve Ankara’ya gönderildi.

Anavatan Partisi’nde iken 6 dönem CHP’den Büyükçekmece Belediye Başkanı olan Dr. Hasan Akgün’ün önerisi üzerine Anıt Mezar’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından bir müze yaptırıldı.

Balmumcu’daki arşiv de bu müzeye teslim edildi. Yetkililer ile tasnif ve düzenleme devam ediyor.

Değerli okurlarım,

Bu rapor ile ilgili içerik tartışmaları konusunda Özal ailesinin de Musa Çelik’in de hiç bilgisi yok.

Cumhuriyet Savcılarının araştırması belgenin ne zaman, nasıl ve kim tarafından sahafa verildiğini inşallah ortaya çıkartırlar.