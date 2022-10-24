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Düşman kardeşler siyasette birbirlerine rakip oldu. 30 yıldır birbirleriyle tek kelime konuşmayan iki kardeş belediye başkanlığı için yarışacak

Kanada’nın Ontario eyaletindeki Port Colborne’da bugün belediye başkanı seçimi var. 18 bin nüfuslu küçük kentteki seçimin hem ülke hem dünyaya basınının gündeme oturmasının da çok özel bir nedeni. İki aday birbirleriyle 30 yıldır konuşmayan iki kardeş.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 17:26
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30 yıldır birbirleriyle tek kelime konuşmayan iki kardeş belediye başkanlığı için yarışacak

Düşman kardeşler siyasette birbirlerine rakip oldu. 30 yıldır birbirleriyle tek kelime konuşmayan iki kardeş belediye başkanlığı için yarışacak
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Mevcut başkan Bill Steele’in ikinci dönem için adaylığını koyduğu yarıştaki rakibi 30 yıldır tek kelime etmediği kardeşi Charles. İkili, geçen hafta bir televizyon yayınında ilk defa karşı karşıya geldi ve yıllar sonra rakip sıfatıyla konuşmuş oldu.

Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Charles Steel o yayını şöyle anlattı:

”Çok heyecanlandım ve gergindim. Şimdiye kadar kamu önünde böyle bir tartışma yaşamamıştım. Birkaç kez sinirden delirecek gibi oldu. Kardeşim belediye başkanı olmaya yeterli görüyor kendini. Kendini beğenmişliği beni öldürüyor.”

Önce Bill Steel aday olmuştu. Charles Steel, ağustos yında adaylık başvuru sürecinin son gününde dilekçesini verdi ve “Bunu demokrasi adına yapıyorum. Aday olmasaydım kardeşim rakibi olmadığı için kazanacaktı” dedi.

”Bill’in siyaseti benimkinden farklı o sağcıdır. Ben geleceği güçlü elitlerin eline bırakmak yerine çoğunluğu oluşturan kesimin güçlü olmasını isterim. O insanların daha fazla vergi yükünü kaldıramayacağını kavrayamıyor” diyen Charles Steel 18 yaşındayken Toronto’ya gidip postacı olduğunu ve emekli olunca Port Colborne’a döndüğünü söyledi.

Kardeşlerin neden küs oldukları bilinmiyor.

Bill Steel, Guardian’ın sorularını yanıtlamayı reddetti.

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