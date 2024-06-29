Bebek'teki yalı rekor fiyata satıldı. İşte yeni sahipleri

Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait 925 metrekare brüt kapalı kullanım alanı bulunan ve 208 metrekare terastan oluşan yalı satıldı.

TMSF yaptığı açıklama ile İngiltere Yüksek Mahkemesindeki tahkim davasını kaybeden terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısının 1 milyar 100 milyon liraya satıldığını duyurdu.

Bebek'teki ünlü yalıyı TMSF 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarmıştı.

İHALEYE 4 KATILIMCI BAŞVURDU

4 katılımcının başvurduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması 3 saatte sonuçlandı. İhale sonucunda 1 milyar 100 milyon TL teklif veren yüzde 70'i yabancı yatırımcıya ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.

İstanbul Bebek'te bulunan gözde yalı satışa konu eski eser niteliğinde bulunuyor ve 925 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare terastan oluşuyor.

Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı 2 davayı da kaybetmişti.