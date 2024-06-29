Kuşadası yangınının kara bulutları Muğla’yı sardı

İzmir’in Selçuk ilçesinde başlayan orman yangını ilerleyerek Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Yangına müdahaleler sürerken rüzgar bir yandan yangının artmasına neden oluyor. Karanlığın bastırması ile birlikte hava müdahalesine son verilen yangının etkisi ise Muğla’ya kadar ulaştı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde havanın kararması sonrası gökyüzünü kara yangın bulutları sardı.

İlçede gökyüzü korkunç bir görüntüye siyah yangın bulutları Muğla üzerinden Akdeniz’e doğru ilerlemeye başladı.