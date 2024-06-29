Kuşadası yangınının kara bulutları Muğla’yı sardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuşadası yangınının kara bulutları Muğla’yı sardı

Aydın Kuşadası'nda akşam saatlerinde başlayan ve hala süren orman yangınının bulutları Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’ye kadar ulaşarak gökyüzünü sardı.

İzmir’in Selçuk ilçesinde başlayan orman yangını ilerleyerek Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

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Yangına müdahaleler sürerken rüzgar bir yandan yangının artmasına neden oluyor. Karanlığın bastırması ile birlikte hava müdahalesine son verilen yangının etkisi ise Muğla’ya kadar ulaştı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde havanın kararması sonrası gökyüzünü kara yangın bulutları sardı.

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İlçede gökyüzü korkunç bir görüntüye siyah yangın bulutları Muğla üzerinden Akdeniz’e doğru ilerlemeye başladı.

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