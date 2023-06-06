4 bin 500 kişiye mezar olmuştu, Ebrar Sitesi aileleri, harekete geçiyor

Yaklaşık 4 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği sitede yaşayanların yakınları, yarın sorumlular hakkında dava açacaklar.

Depremde en çok zarar gören yerlerden biri olan Ebrar Sitesi'nde hayatını kaybedenlerin aileleri, adalet arayışlarına devam ediyor.

Aileler, "Kaybettiklerimizin hesabını soracağız" başlıklı bir bildiri yayınlayarak, 9 Haziran Cuma günü saat 13'te Kahramanmaraş Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdular.

Ailelerin çağrısına destek veren Kahramanmaraş halkı da cuma günü Adliye önünde toplanacak.