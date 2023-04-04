Ali Koç Samandıra'da Jesus'la görüştü

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 6 Nisan Perşembe günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, idman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Takıma ve teknik ekibe desteklerini ileten başkan Ali Koç, antrenmanın da bir bölümünü takip etti.

Salonda yapılan çalışmayla başlayan idman, sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. (AA)