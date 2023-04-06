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Fenerbahçe Kayserispor maçının kanalı belli oldu. Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kayserispor'la oynayacağı maçın kanalı belli oldu. Karşılaşma öncesi Jesus flaş bir karar verdi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 06:32
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Jesus kararını verdi. Kayserispor maçı 11'ini belirledi

Fenerbahçe Kayserispor maçının kanalı belli oldu. Jesus'tan flaş karar
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede turu geçen taraf yarı finalde Sivasspor'un rakibi olacak.

Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

Mücadeleyi A Spor canlı olarak ekrana getirecek.

Teknik direktör Jorge Jesus'un Beşiktaş yenilgisinden sonra 3'lü sistemden vazgeçtiği, bu akşam takımını sahaya defansta 4'lü sistemle çıkarma kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Altay, Samuel (Alioski), Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Arda, Rossi, Valencia

Kayserispor'un muhtemel 11'i de şöyle:

Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Mensah, Ackah, Cardoso, Kemen, Mane, Thiam.

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