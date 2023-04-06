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Willian Arao Jesus'un yeni takımını açıkladı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 15:13
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Arao'dan flaş Jesus açıklaması

Willian Arao Jesus'un yeni takımını açıkladı
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, Brezilya basınından Continente ESPN'e teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arao, şunları söyledi:

"Jesus'la Flamengo hakkında konuşuyoruz. Elbette insanlar da Flamengo'dan bahsediyor. Takımın aldığı sonuçları tartışıyoruz. 

Jesus'un adı da hem Flamengo hem de Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Bunları biz de duyuyoruz. Flamengo iddiaları yeniden güç kazandı. Bunun nedeni de taraftarların sosyal medyadaki paylaşımları.

Ama ben Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın antrenörü olabileceğine inanıyorum.

O harika bir teknik direktör. Elbette konuşulan başka büyük isimler de var. Ama onun yeteneğini ve bizim takımımıza ve ülkemize çok şey katacağını biliyorum. Milli takımın başına geçerse kesinlikle çok başarılı olacağına inanıyorum."

Arao, Jesus'un isteği üzerine Fenerbahçe'ye sezon başında Flamengo'dan transfer edilmişti.

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