Valencia coştu. Fenerbahçe Konya'yı ezdi geçti. 4 gol 1 kırmızı kart

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Süper Lig'in erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler, erkenden oyunda hakimiyetini kurup rakibini sürklase etti ve 22. dakikada 10 kişi kalan Konyaspor'u çok farklı geçti.

Kadıköy'de tabela, bu akşam Fenerbahçe'nin zaferini yazdı. Kalede Altay'ın gerekli anlarda devleştiği, defanstan hücuma herkesin üzerine düşeni belirli bir oranda yaptığı bir Fenerbahçe izledik sahada...

Geçtiğimiz haftalarda hep Ferdi özelinden verdiğim örnekle aktarmaya çalışıyordum: "Tüm takım Ferdi'nin %50'si kadar istekle oynayabilse, çoğu rakibi rahatça yetmeye yeter" diye...

KONYA KADERİNE RAZI OLDU AMA...

Tüm futbolcular -ya da görece büyük çoğunluk- bedeni, zihni ve mücadele ruhuyla sahada olduğu zaman, Fenerbahçe ligde en zor mağlup edilebilecek ekiplerden biri konumunda... Ancak takım ve tribünler kendine inanmadığı anlarda; rakipler sürekli boşluk yaratıp Fenerbahçe'yi 'içeriden' fethedebiliyor.

Bu akşam, her şey olması gerektiği şekilde gelişti. Rakibini yeterince zorlayamayan Konyaspor da kendi belirlediği kaderine razı oldu.

VALENCIA İKİ HAMLEYLE NAKAVT ETTİ

Açılışı 13. dakikada penaltıdan ligin şu ana kadarki gol kralı Enner Valencia yaptı: 1-0. Deneyimli yıldız çok rahattı, çok profesyoneldi... 90 dakikanın kaderini asıl belirleyecek olay ise 22. dakikada gerçekleşti. Konyaspor'da Mame Diouf, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlave sürelerle birlikte uzun süren ilk yarıda herkes, "Devre 1-0 kapanacak" derken Valencia yine sahne aldı ve 45+6'daki şık golüyle Konyaspor'u nakavt etti.

GALİBİYETİ PERÇİNLEDİLER

Sarı lacivertliler, ikinci yarı eksik de kalan rakibi karşısında çok rahatladı. Oyundaki hakimiyetini 61. dakikada Lincoln'ün şutunda King'den sekip ağlara giden topla skoru 3-0 yaparak perçinledi Kanarya...

Duran toplardan da bu sezon verim alan Fenerbahçe, maçta son olarak bu alışkanlığını tekrarladı. Dakikalar 79'u gösterirken Szalai'nin şık kafa vuruşunda fark 4'e yükseldi: 4-0.

FENER'İ RAHATSIZ BİLE EDEMEDİLER

Kalan dakikalarda en önemli gelişme, alınan üstün skora rağmen Fenerbahçeli oyuncuların sergilemeye devam ettiği istekti. Deneyimini müthiş bir şekilde bu sezon dönüştürdüğü içsel enerji sayesinde sahaya yansıtan Valencia, son dakikalarda bile 3. golü, hat-trick yapmayı kovalıyordu.

Konyaspor, İstanbul'a gelirken mücadele gücünü yolda bırakmışa benziyordu. Birkaç hamle haricinde organize bir atakla Fenerbahçe'yi rahatsız dahi edemediler. Zirve takibini sürdüren ve Galatasaray ile puan farkını 6'ya indiren Kanarya, ligde gelecek hafta Kayserispor'la kozlarını paylaşacak.