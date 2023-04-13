Ebrar'ın takım arkadaşı İstanbul'da ölü bulundu. Bütün takım şok oldu

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Igor Gorgonzola Novara'nın 2004 doğumlu oyuncusu Julia Ituma, Eczacıbaşı maçı sonrasında İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Trajik ölümün ardından soruşturma başlatıldı.

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı.

Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

6. KATTAN DÜŞTÜ

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti.

Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yarattı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ebrar Karakurt 'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü. Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak Milano'da doğan, 1.92 boyunca ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ituma, U19 Avrupa Şampiyonluğu da kazanmıştı.

19 yaşındaki Ituma geçtiğimiz Eylül ayında U19 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu da seçilmişti.