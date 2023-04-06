6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 9 yaşındaki kayıp kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu. İple boynuna briket bağlanmış...

9 yaşındaki kayıp kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu. İple boynuna briket bağlanmış...

Kilis'te kayıp olan ve her yerde aranan 9 yaşındaki Gina Mercimek, evlerinin yan sokağında iki katlı evde, su kuyusunda boynuna iple briket bağlanmış halde ölü bulundu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 04:48
Takip Et

İple boynuna briket bağlanmış... 9 yaşındaki kayıp kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu. İple boynuna briket bağlanmış...
+
Aa
-

Kilis'te okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki kız çocuğu, su kuyusunda ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre; olay, Kilis Okçular Mahallesi, Selvili Medrese Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Çalışma sırasında bir ihbarı değerlendiren ekipler, küçük kızın evinin yan sokağında iki katlı binanın bahçesindeki su kuyusunda arama çalışması başlattı.

İPLE BOYNUNA BRİKET BAĞLANARAK KUYUYA ATILMIŞ

Polis ekipleri ve Kilis İtfaiyesi'nin yaptığı çalışmaların ardından kayıp kız iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulundu.

Talihsiz kızın cansız bedeni, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu kuyudan çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan vahşetin ardından olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
2
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
4
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
5
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
6
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
﻿Mekan yetkilisinden 'seccade' açıklaması. O fotoğraf gündem olmuştu
7
﻿Mekan yetkilisinden 'seccade' açıklaması. O fotoğraf gündem olmuştu
﻿Mekan yetkilisinden 'seccade' açıklaması. O fotoğraf gündem olmuştu
﻿Deprem bölgesine mobil hat kararı
﻿Deprem bölgesine mobil hat kararı
﻿Deprem bölgesine mobil hat kararı
﻿TBMM kararları Resmi Gazete'de
﻿TBMM kararları Resmi Gazete'de
﻿TBMM kararları Resmi Gazete'de
﻿16 yaşındaki çocuk, sosyal medyadan küfürleştiği 2 kişiyi tabancayla vurdu
﻿16 yaşındaki çocuk, sosyal medyadan küfürleştiği 2 kişiyi tabancayla vurdu
﻿16 yaşındaki çocuk, sosyal medyadan küfürleştiği 2 kişiyi tabancayla vurdu
﻿ABD'de hortum: En az 5 ölü
﻿ABD'de hortum: En az 5 ölü
﻿ABD'de hortum: En az 5 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.