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40 metrekare işyerinde kolonya üretmeye başladı, şimdi fabrika kuruyor

Çorum'da, Ali İlker Tosun’un 40 metrekarelik dükkanda ürettiği kolonyalarla temelini attığı Golonya markası, yeni fabrikasının temelini atan firma, Çorum'da üretilen kolonyaları tüm dünyaya ulaştıracak.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 15:11
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40 metrekare işyerinde kolonya üretmeye başladı, şimdi dünya markası olma yolunda ilerliyor

40 metrekare işyerinde kolonya üretmeye başladı, şimdi fabrika kuruyor
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İHA'nın haberine göre; İstanbul'da 2011 yılında küçük bir dükkanda kolonya üretimiyle iş dünyasına atılan Ali İlker Tosun, 2013 yılında çalıştığı bankadan ayrılarak işyerini memleketi Çorum'a taşıdı. Piyasada bulunan klasik limon, tütün ve lavanta kolonyalarının ötesine geçerek “yeni nesil kolonya” sloganıyla ürettiği farklı ürünlerle Golonya markasını kuran Tosun, 40 metrekare bir dükkanda kurduğu firmasını her yıl büyütmeye devam ediyor.
Firma, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi alan pandemi sürecinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde kolonyanın tanınırlığını ve kullanımını artırmasıyla, dünya markası olma yolundaki ilk adımını atarak Avrupa'ya açıldı.

KOLANYO ÜRETİMİNİN DIŞINDA TIBBİ AROMATİK ÜRÜNLERDE YER ALACAK
Firmanın büyümesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik projeleri hayata geçirmeye başlayan Ali İlker Tosun, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 bin 500 metrekareden oluşan fabrikanın temelini attı. 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanan fabrikada kolonya üretiminin yanında katma değeri yüksek tıbbi aromatik ürünlerde üretilecek.

40 METREKARE İŞYERİNİ 500 METREKAREYE ÇIKARDI
Firmanın kurulma sürecini anlatan Golonya Kozmetik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlker Tosun, “Esnaf kökenli bir aileden geldiğim için o dönemde içimde bir şeyler yapma, marka oluşturma hayali ve hedeflerim vardı. 2011 yılında İstanbul'da açtığım 40 metrekareden oluşan işyerinde kolonya üretimi yaparak belirlediğim hedefe doğru da ilk adımı atmış olum. 2013 yılında bankacılığı bırakıp Çorum'a döndükten sonra 40 metrekare olan işyerimizi önce 200 metrekareye ardından da bin 500 metrekareye çıkardık” dedi.

HEDEF DÜNYAYA TANITMAK
Türk markası olan Golonya'yı uluslararası bir marka yaparak tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediğini vurgulayan Tosun, “Firmanın büyümesi ve kapasitenin artırılmasına yönelik projeleri hayata geçirmek için fabrikamızın temelini attık. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulum çalışmaları devam eden 11 bin 500 metrekaden oluşan fabrikamızı 2023 yılında tamamlayarak ürün çeşitliliğini artırmayı planlıyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun da hibe desteği verdiği fabrikamızda kolonya üretiminin yanı sıra üreteceğimiz tıbbi aromatik ürünlerle istihdamın artırılmasının yanı sıra ülkemize döviz girdisini artırmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımla mevcut kapasitemizi en az 5-6 kat büyüteceğiz. Yola çıktığımızda Türk markası olan Golonya'yı uluslararası bir marka yaparak tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyorduk. Bu hedefimize ulaşmak için adım adımda ilerliyoruz” diye konuştu.

8 REFERANS KOKUSU MEVCUT
Yurt içindeki çalışmaları tamamladıktan sonra markanın yurt dışındaki tüketici ile buluşma zamanının geldiğini düşünerek Avrupa'da yapılanma sürecine girdiklerini anlatan Ali İlker Tosun, “Şuan Avrupa'nın 5-6 ülkesinde ürünlerimiz satışta. Ama yeni fabrika ile birlikte hedeflerimiz ürettiğimiz ürünleri Asya, Avrupa, Amerika, Afrika gibi tüm dünya pazarlarındaki raflarda yerimizi almak. Şuanda Golonya markasının toplamda 8 referans kokusu mevcut. Ama önümüzdeki süreçte hem koku çeşitlerini hem ürün gamını geliştirmeyi düşünüyoruz. Yeni yaptığımız yatırımla ürün yelpazesine temizlik ve oto grubunda da çeşitlendireceğiz” şeklinde konuştu.

ÇORUM DENİLİNCE AKLA KOLONYA GELECEK
“Çorum denilince insanların aklına leblebinin yanı sıra Golonya'da geliyor” diyen Ali İlker Tosun, “Çorum'un yöresel ünlü markalar arasına girdi. Artık Çorum denilince insanların aklına kolonyası da gelecek. Şu anda ürünlerimiz Türkiye'nin 81 ilinde satışı yapılıyor. Amacımız bütün tüketicilere ulaşmak. Golonya markasında farklı tarzda yeni nesil denilen farklı bir türev üretiyoruz. Ürünlerimiz insanların günlük yaşamda da kullanabileceği ürün segmentine giriyor. Aslında Golonya markası yöresel olarak çıkarttığımız bir marka. Anadolu insanı olarak şivemizden ötürü 'k' harfini 'g' harfine çeviren bir yapımız var. Ürünlerimizde Türkiye genelinde tüketici ile buluştuktan sonra şunu fark ettik, Türk toplumu olarak hızlı konuştuğumuzdan 'k'leri 'G'ye istemsiz çeviriyoruz. Bundan ötürü de markamız insanlar tarafından sevilerek benimsendi. Biz ürün segmenti olarak 'y', 'z' ve alfa kuşağına hitap ediyoruz. Pandemi ile birlikte z kuşağına da hitap etmeye başladık. Önümüzdeki yıllarda Alfa kuşağına ürünlerimizi benimsetip uzun dönemde kolonya kültürünü aşılayacağız” ifadelerini kullandı.

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