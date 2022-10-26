Yabancı marka otomobiller TOGG'dan daha yerli ve milli çıktı. Aytun Çıray açıkladı

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan danışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeri üretim araç olan TOGG’un ‘yerlilik ve millilik’ oranını açıkladı. Çıray'ın paylaşımına göre TOGG aracı şu an Türkiye'de üretilen yabancı araçlar ile kıyaslandığında en az yerlilik oranına sahip araç konumunda yer alıyor.

Aytun Çıray’ın Türkiye’de üretilen yabancı marka araçların yerlilik oranıyla TOGG aracının arasındaki yerlilik oranını karşılaştırdıktan sonra, “Bunun önemi yok. Bunu AKP'liler önemsiyor. Çünkü başarısızlar. Başarıya ihtiyaçları var.” sözlerini kullandı.

İŞTE O ORANLAR

Binek otomobilde en yüksek seviye yüzde 66 ile Hyundai Bayon’da iken, ticari tarafta en yüksek oran yüzde 84’ü geçen bir oranla Ford Cargo modelinin elinde.

Listenin baktığımızda, Hyundai yüzde 51 ila 66, Renault yüzde 41 ila 51, Fiat yüzde 51 ila 58 ve son olarak Toyota’nın da yüzde 42 ila 55 arasında bir yerlilik oranıyla üretim yaptığını görüyoruz. Genel ortalama itibariyle ise yüzde 56 oranında yerlilik ile üretim yapıldığını söyleyebiliriz.

TOGG İLERLEYEN YILLARDA YERLİLİK ORANINI ARTIRMAK İSTİYOR

Yani TOGG henüz bu oranların altında yüzde 51’lik yerlilik ile piyasaya girmeyi planlıyor. Fakat belirttiğimiz gibi 3 yıllık plan doğrultusunda Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek binek otomobili olmayı hedefliyor.

Tabii yerlilik oranı ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının birbirleriyle sıkça karıştırıldığını görüyoruz. Bu hakların yüzde 100’ü Türkiye’ye ait olduğunu söyleyelim. Yani yerlilik oranı düşük veya yüksek olsa bile tamamı Türkiye’ye ait milli bir otomobil oluyor.

TOGG’UN CEO’SU YABANCI ORTAKLARI AÇIKLADI

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş Hürriyet’e bir röportaj vererek, araçtaki yabancı ortakları açıkladı. Araç üstünde çok ciddi çalışmalar yapıldığını aktaran CEO, “Marka yaratmadan tasarıma kadar dünyanın en iyileri ile çalıştık. Doğuştan elektrikli yapabilen çok fazla şirket yok. O teknolojiyi edinmiş partnerlerle bu süreçte beraber çalışarak geliştirme yapıyoruz. Aracın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz. Aracın bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladık. Bunlardan biri ile anlaşacağız. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtik. Myra, İngiltere’nin kabul gördüğü, özelikle mekanik akşamlarda şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi. Tasarım için İtalyanlarla (Pininfarina) anlaştık. Dünya çapında bu işi en iyi kim yapar diye bakıyoruz. Nisan mayıs gibi tedarikçi seçimlerimizi tamamlamış olacağız. Teknolojiyi ülkemize getirip bunu Türkiye’den kiminle yapabiliriz ona bakıyoruz.”