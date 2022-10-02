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Son sürat giden otobüsün şoförü direksiyonu bıraktı kalkıp halay çekti. 42 gün önce 36 kişinin öldüğü Mardin ve Gaziantep facialarının ardından skandal görüntü

Gaziantep ve Mardin’de 20 Ağustos’ta meydana gelen 36 vatandaşın hayatını kaybettiği katliam gibi kazaların ardından sosyal medyada skandal bir görüntü ortaya çıktı. İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkıp halay etti. Dehşete düşüren görüntüler otobüsteki yolcular tarafından anbean kaydedildi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 13:05
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42 gün önce 36 kişinin öldüğü Mardin ve Gaziantep facialarının ardından skandal görüntü. İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü ayağa kalkıp halay etti. Bulun bu trafik magandasını

Son sürat giden otobüsün şoförü direksiyonu bıraktı kalkıp halay çekti. 42 gün önce 36 kişinin öldüğü Mardin ve Gaziantep facialarının ardından skandal görüntü
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İstanbul-Ağrı arasında sefer yapan bir otobüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkarak halay etti.

Araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden eliyle tempo tutarak eşlik eden şoför, daha sonra ayağa kalktı.

Direksiyonu bir eliyle tutan şoför, otobüs hızla giderken dansını sürdürdü.

Dehşete düşüren o anlar görüntüyü kaydeden kişinin sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, direksiyondaki otobüs şoförünün, araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden tempo tutarak eşlik ettiği, bazı yolcuların ısrarı üzerine kalkıp dans etmeye başladığı görüldü.

Bir eli direksiyonu tutan otobüs şoförü, kendisi, yolcular ve trafikteki insanlar için tehlike oluşturan dansa bir süre devam etti.

(Kaynak: DHA)

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Eski kaptan şoför Nuri
2.10.2022 13:31
Kesinlikle iptal edilmelidir ehliyeti. Bu kadar cahillik sadece benim yurdumda mı görülüyor.  
 
Hakikat
2.10.2022 13:26
Cahillik bedava.. Hiç uğraş yok çaba yok.. Bu şahıs bir daha yolcu taşımamalı.. Bu ne ya çocuk yapmaz yaptığını potansiyel katil bu.. Can taşıyan şoför ciddi olur sorumluluk sahibi olur.  
 
aslan
2.10.2022 13:16
Ehliyetinin alınması gerekli  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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