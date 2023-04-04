Şırnak’te feci kaza. TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Kaza, saat 09.00 sıralarında Uludere ilçesi Şenoba beldesinde meydana geldi. Hüsamettin Hamarat’ın kullandığı 72 AAZ 220 plakalı TIR ile Abdülkerim Ürün’ün idaresindeki 06 COU 51 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada TIR yan yatarken, otomobil de taklalar atarak durdu. Araçlarda sıkışan 3 kişi için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde TIR şoförü Hüsamettin Hamarat ile otomobilde bulunan Abdülkerim Ürün ile eşi Esmer Ürün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ölenlerin cenazeleri sıkıştıkları yerden çıkarılarak, otopsi için morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)