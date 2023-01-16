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Otobüs şoförüne dehşeti yaşattı! Defalarca yumruklayıp hastanelik etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolcu, tartıştığı halk otobüsü şoförü Cengiz Yeler'e defalarca yumruk attı. Bu anlar, araç kamerasına anbean yansıdı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:13
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Kocaeli’nde halk otobüsünde dehşet! Şoför Cengiz Yeler’i defalarca yumrukladı. O anlar kamerada

Otobüs şoförüne dehşeti yaşattı! Defalarca yumruklayıp hastanelik etti
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Olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Cengiz Yeler ile yolcu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İneceği durağa gelen yolcu, şoförden aracı durdurup, aşağı inmesini istedi.

Ancak şoför, kabul etmedi. Otobüse hareket ettiği sırada yeniden binen yolcu, şoförü defalarca yumrukladı.

Durakta bekleyen kişilerin araya girmesiyle saldırgan, uzaklaştırıldı. Bu anlar ise otobüsün kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Hastaneye gidip, tedavi olan Cengiz Yeler, polise şikayetçi oldu.

(Kaynak: DHA)

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Vahşi hayvanlar içimizde
16.01.2023 17:37
İnsan gibi geziyoruz dışarılarda, o kadar.  
 
e
16.01.2023 17:31
adli kontrol şartıyla serbest bırakılır  
 
Openeye
16.01.2023 17:30
Yapanın yanına kar kalıcak yine, babası yaşındaki adama canavarca saldırıyor  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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