19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ çıkışı: 2 gün içinde açıklarız...

Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ çıkışı: 2 gün içinde açıklarız...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adaylığında acele etmeme kararlılığındayız. Seçim kararı alınır, 2 gün içinde adayımızı açıklarız. Her seçime gidilirken milletvekili adayları önceden belirlenmez. Seçim kararı alındıktan sonra belirlenir" dedi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 23:59
Takip Et

Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ çıkışı: 2 gün içinde açıklarız...

Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ çıkışı: 2 gün içinde açıklarız...
+
Aa
-

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk TV'de gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Temel Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adaylığında acele etmeme kararlılığındayız. Seçim kararı alınır, iki gün içinde adayımızı açıklarız" dedi.

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı ve altılı masa hakkında şöyle konuştu:

"SOMUT POLİTİKALARIMIZI AÇIKLAYAMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

"Parlamenter sistemde koalisyonlar parlamento seçimlerinden sonra kurulur. Meclis aritmetiğine göre partiler bir araya geldiğinde meclis çoğunluğunu alıyorsa iktidar kurulur. Önce bugünkü sisteme göre başkan seçilecek, arkasından mecliste çoğunluğa göre Türkiye Cumhuriyeti yönetilecek.

Koalisyon şartlarını önceden belirlemek mecburiyetindeyiz. Ekonomi, eğitim, dış politikada ne yapacağız? Altı partinin her konuda ittifak etmesi mümkün olmaz. Asgari müştereklerde birleşerek bunu yapmak mümkün ve biz bunun yapılabileceğine inanıyoruz. Altı aylık sürede konuyu olgunlaştırdık. Belli noktaya geldik. Şimdi ikinci döneme giriyoruz. Artık biz somut politikalarımızı açıklamaya başlayacağız.

Cumhurbaşkanı adaylığında acele etmeme kararlılığındayız. Seçim kararı alınır, iki gün içinde adayımızı açıklarız. Her seçime gidilirken milletvekili adayları önceden belirlenmez. Seçim kararı alındıktan sonra belirlenir. Aday adayları vardır, üzerlerinde müzakere edilir. Belirlenme mutlaka seçim tarihi belirlendikten sonra yapılır.

"SEÇİM SATHI MAİLİNE GİRİLDİ SAYILIR"

Mitingler yavaş yavaş başladı. Tayyip Bey de bir bakıma yeni başlıyor. Seçim sathı mailine girildi sayılır. Biz Cumhurbaşkanı adayını seçim tarihi belirlendikten sonra yapacağız.

Geçen toplantıda komisyonlar kurduk. Bu komisyonlardan birisi yol haritasını belirleyecek. Seçim güvenliği, sandıklara sahip çıkma. İkincisi ise ana politikaları birlikte oluşturacağız.

İlk kademede 6 kişilik bir komisyonumuz var. Yakında bunların ön raporları kamuoyuna duyurulur. Kullanılan tabirler, dil, hedefler, politikalar netleşmiş olur. Bu her sahada olacak. En önemlisi ne? Adalet, ekonomi. Sağlık, eğitim de önemli tabii. Biz ne yapıp yapıp batıya olan göçü mümkünse, geri çevirmek istiyoruz.

Anadolu'daki her ilin kendi insan gücünü orada yapılacak yatırımlarda kullanılmasını arzu ediyoruz. Son zamanlarda kalkınmalarda öncelikli illeri belirliyorlar."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Selim
19.10.2022 00:14
Arabanın ön tekeri uçuruma giderken, arka tekerlerde arkadan iteleme durumu.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
2
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
3
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
4
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
5
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
6
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
7
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿82 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza anı kamerada
﻿82 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza anı kamerada
﻿82 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza anı kamerada
﻿Adana Valiliği bazı ilçelerin Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına cevap verdi
﻿Adana Valiliği bazı ilçelerin Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına cevap verdi
﻿Adana Valiliği bazı ilçelerin Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına cevap verdi
﻿İran'dan Ukrayna'ya SİHA çağrısı
﻿İran'dan Ukrayna'ya SİHA çağrısı
﻿İran'dan Ukrayna'ya SİHA çağrısı
﻿ABD'nin Georgia eyaletinde erken başlayan ara seçimlere katılım 'rekor' düzeyde
﻿ABD'nin Georgia eyaletinde erken başlayan ara seçimlere katılım 'rekor' düzeyde
﻿ABD'nin Georgia eyaletinde erken başlayan ara seçimlere katılım 'rekor' düzeyde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.