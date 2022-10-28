CHP'li Özgür Özel tarih verdi! İşte Altılı Masa'nın adayının belli olacağı tarih

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, cumhurbaşkanı adaylığı için, “Adayınız merak ediliyor. Sizin de anket sonuçlarında isminiz ön plana çıkıyor. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu’nun bile önünde çıkıyor. Adayınızı ne zaman açıklayacaksınız” sorusu üzerine Özel, cumhurbaşkanı adayının 6 partinin tam mutabakatıyla ve 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak şekilde ilan edileceğini söyledi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Adayı geç açıklamak bizim zararımıza olsa AK Parti niye rahatsız olsun? Şimdi biz AK Parti’yle bir halat çekme oyunu yaptık. Onlar bir ucundan, biz diğer ucundan tuttuk. Biz onlara ‘siz adayınızı açıklayın’ dedik. Çünkü açıklamıyorlardı ve Tayyip Erdoğan aday olmayabilir diye söylenti vardı. Onlar adaylarını biz istediğimiz zaman açıkladılar. Adayımızı istediğimiz zaman açıklayacağız. Biz adayı doğru zamanda açıklayacağız. Parti ne görev verirse onurla gururla o görevi yaparım. ‘Şurada adınız geçiyor’, geçirenlerden Allah razı olsun. Benim iktidar partisi olmak dışında hiçbir hedefim yok.”

VATANDAŞ DA SORDU

Özel, toplantının ardından Sahabiye Mahallesi’nde esnafı da ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı için adayın kim olduğunu sorması üzerine Özel, “Bizim adayımız çıktığında şunu bileceksiniz, adayı bileceksiniz, yardımcılarını bileceksiniz, ekonomik programını bileceksiniz ve o ekonomik programın nasıl uygulanacağını bileceksiniz. Biz sana krizi çözmeyi, seni zenginleştirmeyi, Kayseri’nin işsizine iş vermeyi vadediyoruz. Biz şunu vadedebiliriz, ‘İsim belli’ diyor ya Sayın Bahçeli, ‘Aday belli, hedef tek’ falan o aday zaten var. İşsizlik, yoksulluk var. Biz size çözüm reçetesini getireceğiz kardeşim. Kasım ayının sonunda size çözüm reçetesi gelecek.” yanıtını verdi.

Vatandaşın “Aday kim” demesi üzerine Özel, “Aday kasımda çıkmazsa aralıkta çıkar.” ifadesini kullandı.