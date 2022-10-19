AKP’li Hamza Dağ’dan flaş ‘Altılı Masa’ iddiası: Birden fazla aday çıkacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber’de konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKP ve Cumhur İttifakı'nın oy oranının yükseliş trendinde olduğunu iddia eden Dağ, son yaptırdıkları anketin sonucunu net rakamla açıkladı.

Dağ ayrıca Altılı Masa’nın birden fazla cumhurbaşkanı adayı çıkacarağını da öne sürdü.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"MERAL AKŞENER'İN İCAZETİYLE ADAYLIK İSTER GİBİ HALİ VAR"

“Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda ifadeler ortaya koyuyor, yine kendi partisinden belediye başkanlarından milletvekillerine kadar arkasında olup olmadıklarını sorguluyor. Sanki Meral Akşener'in icazetiyle bir adaylık ister gibi bir hali var. Altılı Masa'dan birden fazla cumhurbaşkanı adayı çıkacağını düşünüyorum.

SON ANKETTEN NET RAKAM VERDİ!

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oylarında yükselen bir trend var. AK Parti'nin son yapılan kamuoyu çalışmasında 41.9 oy oranında olduğunu gördük. 3, 4 aylık süreçte Cumhur İttifakı'nın oylarının yükseldiğini görüyoruz."