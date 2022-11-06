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450 bin liradan 1 milyona çıkıyor. Enflasyon verileri sonrası kesinleşti

Ekim ayı enflasyonunun açıklamasıyla beraber engellilerin ÖTV’siz araç alabilme üst sınırı olan 450 bin 500 liranın 1 milyon 4 bin liraya yükseleceği belirtildi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 10:45
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450 bin liradan 1 milyona çıkıyor. Enflasyon verileri sonrası kesinleşti

450 bin liradan 1 milyona çıkıyor. Enflasyon verileri sonrası kesinleşti
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Haber Global'de yer alan bilgiye göre, 2023 yılında uygulanması beklenen yeniden değerleme oranının da açıklanmasıyla engellilerin ÖTV'siz satın alabileceği araç üst limiti de yükseldi. 2022 yılında 450 bin 500 lira olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç limitinin % 122,9 artışla 1 milyon 4 bin lira olması bekleniyor.

YETKİ CUMHURBAŞKANI'NDA
Cumhurbaşkanının vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını % 50 azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu taşıtlar vergisinde ise artırma yetkisi yüzde 50 iken indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Engelliler için belirlenen ÖTV limitinden bu oranın değişmesi beklenmiyor.

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Adanalı
6.11.2022 12:07
Türk Malı diye Millete Kakalayacakları araç TOGG Fiyatına eşitlensin ki reis oradan da yolunu bulsun dii mi?  
 
Yok Canim
6.11.2022 11:03
Yetki Cumhurbaskani'nda tabii ki. Baska kimde olabilir? Butun engelliler "talimat" bekliyor OTV odemeden ikinci el arabalara ragbet etmek icin.  
 
Kim
6.11.2022 10:53
Bundan önce kıdem tazminatı tavan fiyatı ne olacak gözüken eyt çıkacak yıllarca emeğini veren insanlar üç kuruş tazminat verilecek. Bu oranda da ciddi iyileştirme gerekli.  
 
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