450 bin liradan 1 milyona çıkıyor. Enflasyon verileri sonrası kesinleşti

Haber Global'de yer alan bilgiye göre, 2023 yılında uygulanması beklenen yeniden değerleme oranının da açıklanmasıyla engellilerin ÖTV'siz satın alabileceği araç üst limiti de yükseldi. 2022 yılında 450 bin 500 lira olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç limitinin % 122,9 artışla 1 milyon 4 bin lira olması bekleniyor.

YETKİ CUMHURBAŞKANI'NDA

Cumhurbaşkanının vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını % 50 azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu taşıtlar vergisinde ise artırma yetkisi yüzde 50 iken indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Engelliler için belirlenen ÖTV limitinden bu oranın değişmesi beklenmiyor.