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IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomilerinde merkez bankaları için en büyük ve acil zorluğun enflasyonu düşürmek olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 00:00
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IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...

IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Georgieva, 23. Jacques Polak Araştırma Konferansı’nın açılışında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA’nın aktardığına göre; küresel ekonominin birbiri ardına şoklar yaşadığını belirten Georgieva, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının ve devam eden salgının etkilerinin küresel ekonomik görünüm üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu söyledi.

Kristalina Georgieva, enflasyonun artan gıda ve enerji fiyatları, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve artan borç kırılganlıklarıyla on yılların en yüksek seviyelerinde olduğunu aktardı.

“EN BÜYÜK VE ACİL ZORLUK ENFLASYONU DÜŞÜRMEK”

Finansal koşulların sıkılaştığına işaret eden Georgieva, “Hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomilerinde merkez bankaları için en büyük ve acil zorluk enflasyonu düşürmek” dedi.

Georgieva, merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını sıkılaştırdığını, ancak parasal sıkılaşma döngüsünün nasıl yönetileceğine ilişkin zorlukların devam ettiğini anlattı.

IMF Başkanı Georgeiva, maliye politikası yapıcılarının enflasyonu körükleyen veya para politikasını sekteye uğratan adımlardan kaçınırken, artan gıda ve yakıt fiyatlarını azaltmak için hedefe yönelik tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath da aynı konferansta, güçlenen doların ve finansal kırılganlıkla ilgili endişelerin mevcut ortamda da büyük zorluklar oluşturduğunu ve yanlış adımlara yer olmadığını dile getirdi.

Bir diğer büyük zorluğun artan jeoekonomik ayrışma riski olduğuna dikkati çeken Gopinath, Covid-19 salgınının ve Ukrayna’daki savaşın riskleri önemli ölçüde artırdığını sözlerine ekledi.

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Hüseyin Korkmazoğlu
11.11.2022 00:09
Üretimi oluşturan temel kural ihtiyaç. Üretilen mal aynı zamanda sermayeyi oluşturur. Eğer sermaye mala, mal sermaye ulaşmıyor, yani tüketici ihtiyaca ulaşamıyor ise işler gerçekten çok kötüye gidiyor  
 
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