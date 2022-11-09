İYİ Parti'den çarpıcı enflasyon protestosu: TÜİK’in kapısına ‘Pinokyo’ maketi bıraktılar

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, son açıklanan rakamlara inanmadıkları gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

TÜİK’in son paylaştığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, burada yaptığı açıklamada, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve TÜİK verileri arasında ciddi fark olduğunu belirterek TÜİK’in hiçbir baskı ve etki altına kalmadan gerçek enflasyon rakamlarını paylaşması gerektiğini söyledi.

Türkoğlu, “TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları gerçeğin yarısına bile tekabül etmiyor ve bu TÜİK, yalancılıkta ünlü masal kahramanı Pinokyo’yu da gerilerde bırakıyor” dedi.

Basın açıklamasının ardından İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve parti üyeleri, yanlarında getirdikleri masal kahramanı Pinokyo’nun maketini TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nün kapısına bırakarak bölgeden ayrıldı.