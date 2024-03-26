5 Haftada 25 milyar dolar uçtu. Merkez Bankası'nın eski ekonomisti açıklad

Kaynak: Haber Merkezi
5 Haftada 25 milyar dolar uçtu. Merkez Bankası'nın eski ekonomisti açıklad
Merkez Bankası rezerveleri mum gibi eriyor. TCMB eski başekoomisti Hakan Kara beş hafta 25 milyar dolar rezervin nasıl eridiğini grafikle anlattı.

Geçen hafta TCMB rezervlerindeki düşüş gözler önüne serimişti. Yayımlanan istatistiklere göre, 15 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 894 milyon dolar azalış kaydederek 74 milyar 891 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 8 Mart'ta 77 milyar 785 milyon dolar düzeyindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara rezevlerin neden eridiğini açıkladı. Kara paylaşımında konuyu şu sözlerle anlattı:

''Son faiz kararının rezerv kaybı nedeniyle değil de sadece enflasyona yönelik alındığını söyleyenlerin bu tabloyu incelemelerini öneririm. 5 haftada yaklaşık 25 milyar $ satılmış.''

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