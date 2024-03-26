5 Haftada 25 milyar dolar uçtu. Merkez Bankası'nın eski ekonomisti açıklad

Geçen hafta TCMB rezervlerindeki düşüş gözler önüne serimişti. Yayımlanan istatistiklere göre, 15 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 894 milyon dolar azalış kaydederek 74 milyar 891 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 8 Mart'ta 77 milyar 785 milyon dolar düzeyindeydi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara rezevlerin neden eridiğini açıkladı. Kara paylaşımında konuyu şu sözlerle anlattı:

''Son faiz kararının rezerv kaybı nedeniyle değil de sadece enflasyona yönelik alındığını söyleyenlerin bu tabloyu incelemelerini öneririm. 5 haftada yaklaşık 25 milyar $ satılmış.''