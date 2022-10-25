Artık 5 tip farklı diyabet olacak

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 'hormon dünyasının köprüsü' olarak 36 ülkeden dünyanın en önemli endokrinoloji ve metabolizma uzmanını Türkiye'de bir araya getirdi.

Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, “Diyabet hastalarını sadece Tip 1-ve Tip 2 diyabet olarak değil, 5 farklı diyabet tipi ile tanımlayacak ve tedaviler de buna göre yeniden şekillenecek.” dedi.

Prof. Yıldız, her hastaya standart tedavi yerine diyabette de kişiye özel tedavileri gündeme getiren bu yeni gelişme hakkında açıklamalarda bulundu.

"İKİ TİP, HASTALARI TANIMLAMADA YETERLİ GELMİYOR"



Prof. Yıldız, yeni tipleri ve tedavisiyle ilgili en son gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Bugün için diyabette temelde Tip 1 ve Tip 2 diyabet olarak sınıflandırma yapılıyor. Dünyada diyabet teşhisi almış kişi sayısı 500 milyonun üzerinde ve diyabet öncesi evrede dediğimiz prediyabet ya da gizli şekeri olan kişi sayısı da 500 milyon kadar. Burada kafa karıştırıcı konulardan bir tanesi, diyabet sınıflandırılmasında Tip 1 ya da Tip 2 kullanımının artık yeterli gelmediği. Çünkü biz biliyoruz ki aynı sınıf içinde, örneğin Tip 2 diyabet hastaları içinde bazı hastalar birbirinden farklı klinik özellikler gösterebiliyor. Bu nedenle diyabet sınıflandırmasında artık, 5 tiplendirmenin kullanılması gündemde. " diye konuştu.

"OLUŞMALARINA GÖRE YENİ SINIFLANDIRMA YAPILACAK"



Diyabetin her hastada farkı mekanizmalarla ortaya çıktığına vurgulayan Prof. Yıldız, "Genellikle çocuklukta ya da erken yaşlarda başlayan bu tipin ana mekanizması bu. Ama bunun dışında 4 farklı tipten de bahsediyoruz artık. Bunlardan biri, ciddi insülin yetersizliğiyle gelişen diyabet. Burada esas problem, insülinin yeterince yapılamaması. Ama mekanizması, bağışıklık sistemi ile ilgili değil. 3'üncü tipte de insülin direnci söz konusu. Neden böyle yeni 5 farklı sınıf kullanmak gerekiyor? Çünkü bunların klinik gelişimleri birbirinden farklı" diye konuştu.



Önümüzdeki yıllarda bu konunun bilim dünyasında daha çok gündeminde olacağına işaret eden Yıldız, şunları söyledi:



"Her bir tipin kendine özgü risklerinin daha erken dönemde kontrol altına alınması ve diyabetin bu alt tiplerine göre kullanacağımız tedavi yöntemlerinin de farklılık göstermesi mümkün olacak. İnsülin direncinin ciddi olduğu hastalarda, kontrol altına almak daha önemli hale gelecek. Gerek beslenme düzeninde yapılacak düzenlemeler, gerekse yaşam tarzında yapılacak değişiklikler öne çıkacak."



YILDIZ: GEREKSİZ İLAÇ KULLANIMI ÖNLENECEK



Diyabette yeni tiplendirme ile hastalarda kullanılacak ilaçlarda da farklılıklar olacağınının altını çizen Yıldız, "Örneğin Tip 2 diyabet teşhisi alan birçok hastanın benzer ilaçları kullandığını, aslında bu ilaçların hepsinin her hastada aynı etkiyi göstermediğini biliyoruz. Elimizde diyabet tedavisi için çok geniş bir yelpaze var. Aslında bu yeni tiplendirmelerin birbirlerinden klinik farklılıkları daha iyi anlaşılmaya başlandığında, elimizdeki bu tedavi seçeneklerini de kişiye özel olarak, daha doğru ve etkin bir şekilde konumlandırabileceğiz. Yeni verirler toplandıkça, özellikle de yeni tiplendirmelerin kullanımı da arttıkça, diyabete bağlı körlük ya da böbrek hasarı gibi, hastalarda hangi komplikasyonun etkisi daha hızlı ya da daha fazla gelişecek, bunu öngörmek de mümkün olabilecek" diye konuştu.