5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’ndan notlar

Doğu’nun ve Batı’nın kesişim noktası İstanbul, bu yıl da görkemli bir fuara ev sahipliği yaptı. ATİS Fuarcılık tarafından düzenlenen Art Contact İstanbul 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 21-25 Mayıs’ta gerçekleştirildi.

Sanatseverler, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 42 ülkeden binin üzerinde sanatçının eserlerini görme fırsatı yakalarken onlarla da tanışma fırsatı buldular. Resim sanatının farklı dallarından çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği fuarda; söyleşiler, dinletiler ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler yer aldı.

ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, 5 yıldır büyük bir emekle fuara hazırlandıklarına dikkat çekerken fuarın uluslararası tanınırlığını sağlamak için katılımcılar, sanatçılar ve koleksiyonerlerle yoğun bir mücadele verdiklerini söyledi. 42 ülkeden katılımcının olduğunu ifade eden Aygül, fuarda 7’si yabancı 100’e yakın galerinin çatısı altında binden fazla sanatçının olduğunu söyledi.

Fuarı ziyaret edenlerden birisi de bendim. Fuarın son 2 günü galerileri doya doya gezdim. Gerek galeri sahipleri gerekse ressamlarla keyifli sohbetler ettim. Meslektaşım, aynı zamanda ressam Günsu Saraçoğlu fuarda rehberim oldu. Kendisi Evrim Sanat Galerisi’nde sergi açan sanatçılardandı. 2 yıldır devam eden ReBirth koleksiyonunun örneklerini sergiledi. Harika eserleri vardı. Yine aynı galeride yer alan Tuğba Küçükbahar da seramik eserleriyle fuardaydı. Kumdan toza, çamurdan nara serisinin parçalarını sergiledi. Eserlerinde kadına ait tüm varoluşu irdeliyor.

Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sergi açan Ressam Pınar Kanber’in eserlerini de çok beğendim. Eserlerinde kervansarayları işliyor. Harabe olan tarihi yapıları yeniden gün yüzüne çıkarıp onları renklendirerek geçmişten geleceğe âdeta bir köprü kuruyor. Sergiyi gezerken fırçaların izinde tarihin büyüsüne kapılıyorsunuz.

İmza Sanat Galerisi’nde eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan genç bir ressam dikkatimi çekti. Adı, Devran Özdoğan’mış. Mesleğinin henüz başında olan genç bir sanatçının uluslararası bir fuarda eserlerini görmek mutlu etti. Resimlerinde ana tema olarak hayata kendi pencerelerinden bakan karakterleri işliyor.

Ayrıca fuarın açılışında Tomur Atagök’e ‘Sanatçı Onur Ödülü’, Arter Müzesi’ne ‘Kurum Onur Ödülü’ ve Bilfen Sanat Koleksiyonu’na da ‘Sanata Katkı Ödülü’ verildi.

İlk kez böyle bir fuarı gezdim. İnsana farklı bakış açıları kazandıran, sanatın tüm sınırlarını zorlayan, yaratıcılığın en zirve noktasına ulaştığı bir fuarda onlarca sanatçının ürettiği yüzlerce eseri gözlemlemek güzel bir deneyimdi. Beni, böylesi şahane bir fuarla buluşturdukları için başta meslektaşım Günsu Saraçoğlu ve ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül’e teşekkürlerimi sunuyorum.