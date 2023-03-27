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50 metrelik dere iftar saatini 3 dakika oynatıyor

Muğla ve Denizli'nin tam ortasında bulunan bir mahalle, 50 metrelik dereden dolayı oruçlarını 3 dakika sonra açıyor.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:16
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50 metrelik dere nedeniyle 3 dakika sonra iftar açıyorlar

50 metrelik dere iftar saatini 3 dakika oynatıyor
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İHA'nın haberine göre, 50 metrelik derenin ayırdığı Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi ile Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi, 3 dakika arayla iftar açıyor.

ORUÇLARINI 3 DAKİKALIK ARAYLA AÇIYORLAR

Muğla ve Denizli illerinin tam ortasında kalan Muslugüme Mahallesi ve Çamoluk Mahallesi'nde oturan vatandaşlar aralarında sadece 50 metrelik dere olmasına rağmen derede bulunan köprüde adımla il değiştirebilirken, mahalleliler oruçlarını ise 3 dakikalık arayla açıyor.

"ARAMIZDA SADECE 50 METRELİK DERE BULUNUYOR"

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi Muhtarı Ayhan Madan, "Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi ile Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi arasında topraklarımız ortak bölgede kesişiyor. Denizli bölgesi ile Muğla bölgesi arasında iftar saatleri birimiz 3 dakika önce açıyor, birimiz 3 dakika sonra açıyor. Aramızda sadece 50 metrelik dere bulunuyor, derede bulunan köprüden bir adım ile Denizli bölgesindeyiz" dedi.

 

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