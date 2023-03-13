Böyle HES protestosu duymadınız. İftarda dua, İftardan sonra HES’e beddua

Nevzat Yılmaz'ın haberine göre; Artvin’in Arhavi İlçesi, Agara Vadisi Agara deresi Çamlıköy Çifteköprüler olarak bilinen tarihi ve turistlik bölgede yapımı düşünülen HES ile ilgili olarak vadideki üç köy ayağa kalktı. Başköy, Çamlıca ve Küçükköy halkı, Agara Deresinde yapılacak HES’in doğayı katledeceğini “Kırımızı benekli” alabalıkların neslini tüketeceğini iddia ederek, tepki gösterdi.

Tarihi Çifteköprü mevkiinde bir araya gelen köylüler adına konuşan ana okulu öğretmeni Sema Bulum, doğanın tahrip edilmesi ile, canlıların yok olacağına dikkat çekti, vadide haddinden fazla HES olduğuna dikkat çekerek mahalli ağızla “Yok artık, yeter da. Durun da” diye haykırdı.

“Artık neredeyse, çeşmemize de HES yapacaklar” diyen Sema Bulum bu zamana kadar hiç sergilenmeyen bir HES eylemi yapacaklarını belirtti.

Bulum “Çocuklarımıza bu güzel doğanın sadece fotoğrafını değil kendini göstermek yaşatmak istiyoruz, doğamızı derelerimizi sonuna kadar koruyacağız” dedi.

HER İFTAR BEDDUA

Üç köy halkı, imece usulü ile ramazanda de her iftar, Agara Deresi Çeftiköpre vadisinde iftar yemeğinde bir araya gelecek.

Dualar ile açılacak olan iftardan sonra doğa harikası Allah’ın yarattığı en güzel yerlerden birinin çoraklaşması, derelerinin kurumasına ön ayak olanlara beddua edilecek.

Böylelikle en ilginç HES karşıtı eylemler düzenlenecek.

SON İKİ AŞAMAYA GELİNDİ

Agara vadisinde yapılacak olan HES, Çamlıca 1 HES’i olarak biliniyor. Vadide benzen nitelikte 3 HES lisansı da bulunuyor ancak onlar şu anda rafta.

Çamlıca 1 HES’i 16 mv gücünde. HES yapımı ile ilgili olarak 4 aşamadan ilki gerçekleşti. HES başvurusu yapıldı.

Sırada, ÇED raporu

Son Şekil Verilen ÇED raporu ile Nihai Çed Raporu süreci var.

BÖLGE KIRMIZI BENEKLİ ALABALIKLARIN YUVASI

Agara Vadisi, Çifteköprüden yukarı yaylalara doğu uzanan bir kanyon gibi. Yolu da olmayan bu kanyon, özellikle bölge ile bilinen tanınan kırmızı benekli alabalıkları yaşadıkları alan. Suları berrak ve temiz olan derelerde yetişen kırmızı alabalıklar yöre halkı tarafından Allah’ın mucizesi olarak görülüyor. Yöre halkı, kırmızı benekli alabalıkların avlanmasını da kontrollü yaparken, sadece elle avlanmasına izin veriyor. Kırımızı Benekli alabalıklar vadi boyunca, özellikle sert akıntılı dere yatağında taş oyukların altında yaşıyor. HES nedeni ile bu canlıların tüm yaşam anaların alt üst olacak.