59 yaşındaki Sadettin Saran 20 yaş küçük oyuncu ile aynı otelde çıktı. Aşk mı tesadüf mü?

Kaynak: Hürriyet
59 yaşındaki Sadettin Saran 20 yaş küçük oyuncu ile aynı otelde çıktı. Aşk mı tesadüf mü?
Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi ve başkan adayı Sadettin Saran'ın adı bir kez daha aşk dedikodularına karıştı. Son iddia ortalığı salladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi ve başkan adayı Sadettin Saran'ın adı magazin basınında da aşk hayatı nedeniyle sık sık yer buluyor.

Son iddia gazeteci Mehmet Üstündağ'dan geldi.

"İlişkilerini reddeden Birce Akalay ve Sadettin Saran’ın hafta sonu Kaz Dağları’nda aynı otelden, aynı ortak arkadaşlarıyla paylaşım yapması kafaları bir kez daha karıştırdı" diyen Üstündağ, "Aşk mı tesadüf mü?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre önce birlikte oldukları yönünde haberler çıkan Birce Akalay ve Sadettin Saran, bu haberleri, “Bir doğum günü yemeğini alıp, baş başa bir yemek haline getirmişler, asılsız haber” diyerek yalanlamışlardı. Ama şimdi ikisinin yaptığı sosyal medya paylaşımları yeniden kafaların karışmasına neden oldu!

Hafta sonu tatili için Kaz Dağları’na giden Birce Akalay, yakın arkadaşı Dilara Karabay’la fotoğrafını paylaşarak altına “Love” yazdı. Karabay’ın, sosyetenin ve ünlü oyuncuların uğrak noktası olan bir oteli var Kaz Dağları’nda.

Ne tesadüf ki Sadettin Saran da aynı saatlerde, Simurg Inn adlı bu otelden Dilara Karabay’la bir fotoğrafını paylaştı. İki ünlü ismin aynı hafta sonu aynı otelde konaklaması bir tesadüf de olabilir tabii. Bilindiği gibi Sadettin Saran’ın buraya çok yakın bir yerde bir çiftlik evi var. Belki sadece yemeğe geldi. Ama belli ki Dilara Karabay, her ikisinin de ortak arkadaşı!"

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