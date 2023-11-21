Sigaranın zararlı etkilerini azaltıyor. Kanseri engelliyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı

Sigaranın zararlı etkilerini azaltan ve kanseri engelleyen dikkat çeken ot olarak değerlendirilen tere otu dikkatlerden kaçmadı.

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
Sigaranın zararlı etkilerini azaltıyor. Kanseri engelliyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı

Kışın gelmesiyle birlikte hastalıklarda baş gösterdi. İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Düzenli tere otu kullanımı sigaranın zararlı etkilerini azaltmaya yardımcıdır. Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.

TERE OTU NASIL TÜKETİLİR?

Tere otu, birçok yemekte ve içeceklerde kullanılan bir bitkidir. Ancak bazı insanlar tek başına tüketildiğinde acı bir tat verdiği için sevmezler. Bu yüzden tere otunu limon suyu ile birlikte kullanmak, hem tadını yumuşatmak hem de vitamin almak için iyi bir yöntemdir.

Tere otu, havuç, roka, kırmızı lahana ve marul gibi salatalara çok yakışır. Limon suyu ile karıştırarak harika salatalar yapabilirsiniz.

Tere otu, Akdeniz mutfağında da sıkça kullanılır.

Özellikle İtalyanlar, makarna soslarında tere otunu tercih ederler. Sarımsak, zeytinyağı ve soğan ile birlikte pişirerek makarnanıza lezzet katabilirsiniz.

Tere otu, çorbalara da eklenebilir. Farklı bir aroma veren tere otu, çorbanızı daha zengin ve lezzetli yapabilir.

Tere otu, meyve sularına da konabilir. Meyve sularına tere otu ekleyerek meyve kokteyli gibi bir içecek elde edebilirsiniz. Tere otu, pişirildiğinde sülfürlü bileşikler salgılar ve acı bir tat oluşur. Bu yüzden tere otu yemeği yapmak çok yaygın değildir.

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