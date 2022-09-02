Hamile olan Fahriye Evcen gece 3’te bakın neye aşerdi

'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında evlenmişti. Oyuncu çift, 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşadı.

İkinci kez hamile olan Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Güzel oyuncu son olarak Instagram hesabından gece 3’te bir paylaşım yaptı. İncir ve kızılcık aşeren Evcen sosyal medyadan saati de paylaşarak dikkat çekti.