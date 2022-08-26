Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Şimdi isim arıyorlar

'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan aşkı 2017 yılında evlenerek taçlandıran Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

Burak Özçivit ile evliliğinden Karan adında bir çocuğu bulunan 36 yaşındaki Fahriye Evcen'in erkek bebek beklediği iddia edildi.

Çiftin, geçtiğimiz haftalarda kız bebek istedikleri iddia edilmişti. ATV'de ekranlara gelen 'Kuruluş Osman' adlı dizide 'Osman Bey' karakterine hayat veren Burak Özçivit, söz konusu iddiaları net bir dille yalanlamıştı.

“VATANA MİLLETE HAYIRLI EVLAT OLSUN YETER”

Burak Özçivit "Kız mı erkek mi olsun? modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.

