6 işçinin hayatını kaybettiği kazada firmadan skandal hareket: Maddi zararı ölen işçilerin ailelerinden istedi

6 işçi yaşamını yitirdiği İzmir'in Bornova'daki otel inşaatında 30 Aralık 2022 günü meydana gelen ve vinç kazası davasının ilk duruşması görüldü.

Kazada yaşamını yitiren vinç operatörü Ümit Kara’nın eşi Ece Yurtsever Kara, kazadan sonraki süreçle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Kazanın meydana geldiği inşaatın yüklenici firması tarafından maddi zararın karşılanmasının istendiğini ifade ederek "Kazanın masraflarını ölen işçilere yüklüyorlar. Viven Yapı tarafından vinç kazası nedeniyle oluşan zararın, 12 milyon lira masrafın ödenmesi şeklinde bir tebligat gönderildi” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulunurken, mağdur ve mağdur avukatları da duruşmaya katıldı.

Vinç sahibi İrfan Kasırga SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken çeşitli siyasi parti ve kurum temsilcileri de duruşmayı izlemek için adliyeye geldi.

"HİÇ KİMSE BENİ UYARMADI"

Duruşmada kimlik tespitinin ardından sanık ifadelerine geçildi. Sanıkların tümü suçlamaları reddederken, sanık Emrullah Yolçi “Biz sorumluluklarımızı yerine getirdik” dedi.

Şantiye şefi mimar Muhammed Yolçi ise şantiyenin iş güvenliği açısından korunaklı olduğunu ve tüm önlemlerin alındığını iddia etti.

Yolçi “Bunlar hep maliyettir ama can güvenliği açısından bunu düşünmedik yaptık” ifadelerini kullandı. Bilirkişi raporundaki kusurları kabul eden Yolçi'nin “Keşke daha dikkatli olsaydım, bu olmasaydı. Hiç kimse sözlü olarak konteynerlerin yerinden dolayı beni uyarmadı” ifadeleri de dikkat çekti.

İLK ÖLÜMLÜ KAZA DEĞİL

Şirketin ortağı olan sanık Alim Emiroğlu ise satış işine baktığını belirterek, “İnşaatın yapımı gibi şeylere bakmıyorum. İnşaatla alakam pek yok. Ben sadece istihdam sağlamaya çalıştım, insanlara bunu da yaptığımı düşünüyorum. Olayla ilgili bir sorumluğum yok. Ölenlerin ailelerine ulaştım ekonomik destek oldum. Benim vicdanen içim rahat. Bir buçuk ay önce ölümlü bir kaza olmuştu, ben o sırada şantiyede değildim. 12 ya da 13’üncü katta temizlik sırasında merdivenlerden bir kat aşağıya kişinin göz kararmasından dolayı düşmesiyle yaşandı” dedi.

VİNÇ KAZASI NEDENİYLE OLUŞAN ZARARI MAĞDUR AİLELERDEN İSTEMİŞLER

Sanık ifadelerinin ardından yaşamını yitiren vinç operatörü Ümit Kara’nın eşi Ece Yurtsever Kara, olayda sorumlu olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.

Vinç kazası sonrası zararın kendilerinden temin edilmek istendiğini belirten Kara, “Bize ölenlerin aileleriyle ilgilendiklerini söylüyorlar ama bana olaydan bir ay sonra kule vincin masraflarının ödenmesi için tebligat geldi. Kazanın masraflarını ölen işçilere yüklüyorlar. Viven Yapı tarafından vinç kazası nedeniyle oluşan zararın, 12 milyon lira masrafın ödenmesi şeklinde bir tebligat gönderildi” dedi.