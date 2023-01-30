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6 yaşında çocuğa istismar davası kapalı görülecek

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın Kurucu Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismar skandalının görüldüğü davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda davanın kapalı görülmesine karar verdi. Öte yandan davaya yayın yasağı da getirildi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 15:53
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6 yaşında çocuğa istismar davası kapalı görülecek

6 yaşında çocuğa istismar davası kapalı görülecek
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İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında 'evlendirmesi' ve cinsel istismara uğramasına yönelik skandalla ilgili davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Mahkeme heyeti baro ve derneklerin müdahilik talebini kabul etmeyerek davaya gizlilik kararı verildi, yayın yasağı getirildi.

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında 'evlendirmesi' ve H.K.G.'nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalına yönelik davanın ilk duruşması, bugün Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda görülmeye başlandı.

"Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından hapsi istenen baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve Kadir İstekli sanık olarak hâkim karşısına çıkacak. İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Gümüşel ve anne Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası isteniyor. Duruşmada üç sanığın savunması alınacak.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30’da başlayan duruşmayı takip etmek isteyen basın mensuplarının adliyeye girişine izin verilmedi. Mahkeme başkanı, yoğun katılımın olduğu duruşmanın daha büyük bir salona alınması talebini önce reddetti, tepkilerin ardından salonun değiştirilmesini kabul etti.

GİZLİLİK TALEBİNİ BAKANLIK VERDİ

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeye dilekçe vererek, davada gizlilik kararı alınmasını, duruşmaların basına kapalı yapılmasını ve davaya ilişkin yayın yasağı konulmasını talep etti. Mahkeme ise talebi kabul ederek davanın kapalı görülmesine karar verdi. Öte yandan davaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

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Havva
30.01.2023 16:16
Yayın yasağı ve gizlilik niçin yapılır artık bunu anlamayacak bir tek insan yoktur,gizlilik varsa pislik vardır şaşmaz  
 
Türküm
30.01.2023 16:13
Tarikatlar akp iktidari tarafından korunuyor hakim ve savcılar iktidarın istediği şekilde karar veriyorlar gizlilik kararı bunun en büyük örneği halkın ve toplumun gözünden kaçırmak istiyorlar  
 
ANLASILIR GİBİ DEĞIL?
30.01.2023 16:10
GİZLİLİK KARARI AILE BAKANIN ALDIRMASI CEMAAT VE TARIKAT YAPILANMASININ KORUNMASI İÇINMİDİR?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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