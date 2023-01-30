6 yaşında çocuğa istismar davası kapalı görülecek

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında 'evlendirmesi' ve cinsel istismara uğramasına yönelik skandalla ilgili davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Mahkeme heyeti baro ve derneklerin müdahilik talebini kabul etmeyerek davaya gizlilik kararı verildi, yayın yasağı getirildi.

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında 'evlendirmesi' ve H.K.G.'nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalına yönelik davanın ilk duruşması, bugün Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda görülmeye başlandı.

"Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından hapsi istenen baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve Kadir İstekli sanık olarak hâkim karşısına çıkacak. İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Gümüşel ve anne Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası isteniyor. Duruşmada üç sanığın savunması alınacak.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30’da başlayan duruşmayı takip etmek isteyen basın mensuplarının adliyeye girişine izin verilmedi. Mahkeme başkanı, yoğun katılımın olduğu duruşmanın daha büyük bir salona alınması talebini önce reddetti, tepkilerin ardından salonun değiştirilmesini kabul etti.

GİZLİLİK TALEBİNİ BAKANLIK VERDİ

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeye dilekçe vererek, davada gizlilik kararı alınmasını, duruşmaların basına kapalı yapılmasını ve davaya ilişkin yayın yasağı konulmasını talep etti. Mahkeme ise talebi kabul ederek davanın kapalı görülmesine karar verdi. Öte yandan davaya ilişkin yayın yasağı getirildi.