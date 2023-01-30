İsmailağa tarikatı, 6 yaşında çocuğa cinsel istismar sanıklarına desteğe geldi

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G'yi, Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiasıyla görülen davada ilk duruşma bugün saat 10'da İstanbul Anadolu Adliyesi'nde başladı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, hazır bulundu.

Tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel'in katılmadığı duruşmaya, tarafların avukatlarının yanı sıra İstanbul Barosu başta olmak üzere farklı şehirlerden baro yetkilileri de geldi.

Daha önce talimatla ifadesi alınan mağdur H.K.G. de duruşmaya katılmadı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Duruşma öncesi adliye içinde ve çevresinde güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunun bulunduğu koridora avukat dışında izleyici alınmaması nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı.

Mahkeme heyeti, davada katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

DAVA UTANÇLA BAŞLADI

Türkiye’nin konuştuğu cinsel istismar davası büyük bir utançla başladı. İsmailağa Cemaati mensupları, davada yargılanan Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’ye destek vermek için adliyenin önünde toplandı. Cinsel istismarı yok sayan tarikat üyeleri davanın sanıkları için ‘adalet’ istedi. Tarikat üyeleri “AKP azgın azınlığa yol verme” sloganı attı.