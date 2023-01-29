Bakanlık duruşma öncesi yayın yasağı istedi. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası yarın başlıyor

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 2002 yılındayken 6 yaşında olan kızı H.K.G.’yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 'dini nikah' adı altında cinsel istismara maruz bırakması ile ilgili davanın ilk duruşması yarın görülecek.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeden davanın kapalı yapılmasını ve olaya ilişkin yayın yasağı konulmasını talep etti. Bu arada mahkemenin talebi üzerine rapor hazırlayan Adli Tıp Kurumu, olay nedeniyle mağdurenin ruh sağlığının bozulduğuna oy birliğiyle karar verdi.

DURUŞMADA ÜÇ SANIĞIN SAVUNMASI ALINACAK

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 2004 yılında henüz 6 yaşında olan kızı H.K.G'yi imam nikâhı adı altında 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli’ye zorla evlendirdiğinin ortaya çıkması Türkiye gündemini sarsmıştı.

H.K.G'ye yönelik yıllar sürdüğü iddia edilen cinsel istismara ilişkin açılan davanın ilk duruşması, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın başlıyor. Saat 10:00’daki duruşmada mağdurenin babası İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, annesi Fatma Gümüşel ve tarikat üyesi Kadir İstekli sanık olarak hâkim karşısına çıkacak. Duruşmada üç sanığın savunması alınacak.

Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yanı sıra çok sayıda baro, kadın ve çocuk hakları örgütü ve siyasi parti yetkilisi ve avukatlarının katılması bekleniyor.

'MAĞDURENİN RUH SAĞLIĞI BOZUK'

Bu arada duruşma öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Mahkeme, dava sürecinde mağdurenin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vermişti. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen H.K.G. uzman hekimler tarafından muayene edildi. Bu inceleme sonucunda hazırlanan 25 Ocak 2023 tarihli rapor, mahkemeye gönderildi. Raporda, cinsel istismar olayından dolayı mağdurenin ruh sağlığının bozulduğu yönünde mütalaa verildi. Kararın sonuç bölümünde, şöyle denildi:

Yukarıdaki tıbbi belgeler ve dava dosyasının tetkikinde elde edilen ve adli psikiyatriyi ilgilendiren hususların değerlendirilmesinde; (…) mağduru bulunduğu olaydan kaynaklanmış ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olan travma sonrası stres bozukluğu denilen psikiyatrik bozukluğun tespit edildiği, bu duruma göre H.K.G'nin mağduru bulunduğu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu oy birliği ile mütalaa olunur.

BAKANLIK'TAN GİZLİLİK TALEBİ

Öte yandan davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeye dilekçe vererek, davada gizlilik kararı alınarak duruşmaların kapalı yapılmasını ve davaya ilişkin yayın yasağı konulmasını talep etti. Mahkemenin, yarın başlayacak duruşmada ilk olarak bu talebi ele alması bekleniyor. Eğer gizlilik kararı konulursa duruşmaya yalnızca sanık, mağdure ve taraf avukatları katılacak. Diğer izleyiciler ve basın mensupları ise salondan dışarı çıkarılacak.

Bakanlık, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, davaya müdahil olduklarını belirterek, “Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir” demişti.