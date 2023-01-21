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Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor

'Dini eğitim' veren İşrak Vakfı Müdürü’nün 14 yaşındaki bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından, aynı müdürün başka çocukları da istismar ettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 02:47
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Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor... Başka çocukları da istismar etmiş

Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
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İstanbul Sultangazi’de bulunan ve dini eğitim veren İşrak Vakfı’nda çocuğa cinsel istismar haberlerine bir yenisi eklendi.

tv100’ün haberine göre; 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 44 yaşındaki müdürün başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

BABA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

İstismar skandalı savcılığın ısrarlı takibi sonucu aydınlanırken, çocuğun babası şikayetini geri çekti ve kamu davasından devam edildi. 16 Eylül 2022’de yaşanan olayda, kamera kayıtları tacizi baştan sona kaydetti, mide bulandıran tüm detaylar tek tek anlatıldı.

Yaşanan skandalı tv100'ün ortaya çıkarmasının ardından vakıf, internet sitesi kapatarak sessizliğe büründü. Mağdur çocuk konuştukça iğrençlikler teker teker dökülmeye başladı.

Dosyaya İstanbul Barosu olarak müdahale talebinde bulunacakları ifade eden İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Çağla Gül Bulut, “Biz İstanbul Barosu olarak tüm çocuk hak ihlalleriyle mücadele ediyoruz. Ve bu dosya için de müdahale talebinde bulunacağız” dedi.

DOSYA BAŞTAN SONA İNCELENDİ

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi dosyayı baştan sona incelerken, mağdur çocuğun pedagoga anlattıklarından yalnız olmadığı anlaşıldı.

Avukat Bulut, diğer mağdur çocuklar içinde harekete geçileceğini belirterek, “Pedagog raporunda da şöyle bir hususun yer aldığını gördük. Çocuk beyanında, başka çocuklara da bunların yapıldığını söylüyor” şeklinde konuştu.

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