6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz kalması ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında imam nikahıyla ‘kızı H.K.G.’yi müridi Kadir İstekli ile evlendirdiği’ dava devam ediyor. Son görülen davada Kadir İstekli cinsel istismarı reddetmiş ve savunmasında psikologların H.K.G’yi kandırdıklarını söylemişti. Dava ertelenirken soruşturmaya dair yeni bir gelişme yaşandı.

Birgün'den Timur Soykan'ın yazısına göre, sahte kemik yaşı raporuyla istismarı örtbas ettiren Hiranur Vakfı'nın 2 numaralı ismi Mehmet Emin Marankoz ile HTS kayıtlarından onunla irtibatlı çıkan radyoloji teknisyenleri ve aracılık eden bir kişi gözaltına alındı.

HİRANUR VAKFI’NIN 2. İSMİ SAHTE RAPORU AYARLADI

6 yaşından itibaren 'evlilik' adı altında sistematik istismara maruz kalan H.K.G, 14 yaşındayken hastaneye götürüldüğünde olay ortaya çıkmıştı. Ancak Hiranur Vakfı’nın iki numarası Mehmet Emin Marankoz, sahte kemik yaşı raporuyla olayı örtbas ettirmişti. Soykan'ın yazısına göre H.K.G.’ye istismarın üzerinin örtülmesiyle ilgili soruşturma gizlice yürütüldü. Sahte kemik yaşı raporunun alınmasından 11 yıl sonra yapılan soruşturmada Mehmet Emin Marankoz’un HTS kayıtları incelendi. O dönem Haydarpaşa Numune Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde kemik yaşı tespiti için röntgen çekimini yapan teknisyenlerin kimliği belirlendi.

HTS kayıtlarından bu kişilerle Marankoz arasında telefon irtibatı olduğu ortaya çıktı. Marankoz ile teknisyenler ve doktor arasında aracılık yapan zanlı da tespit edildi. Ancak birimin başındaki doktor hayatını kaybetmişti.

TESPİT İÇİN FOTOĞRAFLAR H.K.G’YE GÖSTERİLECEK

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talimatıyla sabah saatlerinde Mehmet Emin Marankoz, 3 teknisyen ve aracılık yapan kişi gözaltına alındı. Bu zanlıların fotoğrafları çekildi ve teşhis için H.K.G.’ye gösterilecek. Şimdilik H.K.G.’nin yerine röntgen filmi çekilen 21 yaşındaki kadının kimliği belirlenemedi. Ayrıca röntgen filmleri ve raporların bulunduğu bölümü 5 yıl önce su basmıştı, kayıtlar yok olmuştu.

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